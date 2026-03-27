La guerra a l’Orient Mitjà ja ha colpejat de ple la cistella dels ciutadans, i, segons les dades avançades per l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació s’ha disparat durant el mes de març fins al 3,3%, però aquest mateix divendres Brussel·les i la CEOE han alertat d’una nova espiral d’inflació a causa de la guerra a l’Orient Mitjà. Els càlculs de la patronal espanyola apunten que la inflació podria situar-se entre el 3% i el 4% en els pròxims mesos, per sobre de la previsió anual del 2,6%, i la Unió Europea admet el “risc” d’aquesta nova espiral, que aniria acomapanyada d’un baix creixement econòmic, el que es coneix com a estagflació.
El comissari europeu d’Economia, Valdis Dombrovskis, ha reconegut que existeix el “risc” que la Unió Europea visqui un nou episodi d’elevada inflació i de baix creixement econòmic per la guerra de l’Iran. “L’impacte sobre l’economia europea dependrà de la durada, l’abast i la intensitat del conflicte, però per ara, l’escenari és profundament incert”, ha manifestat el dirigent letó. Tot i vinvular l’impacte a la durada del conflicte bèl·lic, Dombrovskis ha reconegut que les tensions sobre la inflació i el creixement econòmic persistiran “fins i tot si les disrupcions en el subministrament energètic tenen una breu durada”.
En la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres de Finances de la zona euro celebrada aquest divendres de forma telemàtica, Valdis Dombrovskis ha exposat que si es té en compte l’escenari més optimista, el creixement del PIB a la zona euro per al 2026 podria baixar a l’1%, quatre dècimes menys respecte a les darreres previsions de la Comissió Europea publicades el novembre passat. La situació empitjoraria en el cas que s’allergués la guerra. En un escenari com aquest, el comissari europeu ha apuntat que el creixement econòmic de per al conjunt de la UE seria del 0,8% el 2026 i del 0,9% de cara el 2027, una revisió a la baixa de sis dècimes en ambdós casos.
L’estimació de la CEOE: inflació entre el 3% i el 4%
D’altra banda, la CEOE estima que, si es manté la guerra i les tensions al Pròxim Orient, la inflació es pot situar entre el 3% i el 4% els pròxims mesos, per sobre de la previsió de l’IPC que hi havia per al conjunt de l’any, que era del 2,6% de mitjana anual. El patronat ha exposat en un comunicat que a curt termini “espera un repunt”, però que l’impacte final sobre la inflació dependrà de la “durada del conflicte”. De fet, ha recordat que l’IPC avançat de març ja reflecteix aquesta tendència, amb un augment d’un punt fins al 3,3% interanual, impulsat principalment per la pujada dels combustibles. A més, també assenyala que, per al conjunt de l’any, la previsió és que cada increment del 10% en el preu del petroli generi una alça de la inflació de 2 dècimes i afecti de manera negativa el creixement del PIB en 1 dècima.