La guerra en Oriente Medio ya ha golpeado de lleno la cesta de los ciudadanos y, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se ha disparado durante el mes de marzo hasta el 3,3%, pero este mismo viernes Bruselas y la CEOE han alertado de una nueva espiral inflacionaria debido a la guerra en Oriente Medio. Los cálculos de la patronal española apuntan que la inflación podría situarse entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de la previsión anual del 2,6%, y la Unión Europea admite el «riesgo» de esta nueva espiral, que iría acompañada de un bajo crecimiento económico, lo que se conoce como estanflación.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha reconocido que existe el «riesgo» de que la Unión Europea viva un nuevo episodio de elevada inflación y de bajo crecimiento económico por la guerra de Irán. «El impacto sobre la economía europea dependerá de la duración, el alcance y la intensidad del conflicto, pero por ahora, el escenario es profundamente incierto», ha manifestado el dirigente letón. Aunque vincula el impacto a la duración del conflicto bélico, Dombrovskis ha reconocido que las tensiones sobre la inflación y el crecimiento económico persistirán «incluso si las disrupciones en el suministro energético tienen una breve duración».

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro celebrada este viernes de forma telemática, Valdis Dombrovskis ha expuesto que si se tiene en cuenta el escenario más optimista, el crecimiento del PIB en la zona euro para 2026 podría bajar al 1%, cuatro décimas menos respecto a las últimas previsiones de la Comisión Europea publicadas en noviembre pasado. La situación empeoraría en el caso de que se prolongara la guerra. En un escenario como este, el comisario europeo ha apuntado que el crecimiento económico para el conjunto de la UE sería del 0,8% en 2026 y del 0,9% de cara a 2027, una revisión a la baja de seis décimas en ambos casos.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se muestra abierto a escuchar las reclamaciones del sector agrario / EP

La estimación de la CEOE: inflación entre el 3% y el 4%

Por otro lado, la CEOE estima que, si se mantiene la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, la inflación se puede situar entre el 3% y el 4% los próximos meses, por encima de la previsión del IPC que había para el conjunto del año, que era del 2,6% de media anual. El patronal ha expuesto en un comunicado que a corto plazo «espera un repunte», pero que el impacto final sobre la inflación dependerá de la «duración del conflicto». De hecho, ha recordado que el IPC adelantado de marzo ya refleja esta tendencia, con un aumento de un punto hasta el 3,3% interanual, impulsado principalmente por la subida de los combustibles. Además, también señala que, para el conjunto del año, la previsión es que cada incremento del 10% en el precio del petróleo genere un alza de la inflación de 2 décimas y afecte de manera negativa el crecimiento del PIB en 1 décima.