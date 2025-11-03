L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima que el producte interior brut (PIB) català creixi fins al 2,9%, una dècima per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol, que es quedaria en un 2,8.
De fet, en cas de concretar-se les previsions de l’Airef, l’economia catalana tornarà a créixer respecte al segon trimestre del 2025, quan l’Idescat va notificar un augment d’un 2,7%. De fet, es tracta del mateix valor que va estimar l’organisme a finals de juliol.
Canàries i Andalusia es troben al capdavant amb un 3,5% i 3,2%
Catalunya és una de les sis comunitats autònomes per sobre del percentatge previst de mitjana per a tot l’Estat espanyol, on les illes Canàries i Andalusia es troben al capdavant amb un 3,5% i 3,2%, respectivament.
En canvi, les regions amb un increment inferior, en termes interanuals, se situen Euskadi, amb un 2,2%; Astúries, amb un 2,3%, i Galícia, Cantàbria, Castella i Lleó i Extremadura, amb una taxa del 2,5%, segons les estimacions de l’Airef.
Catalunya és la comunitat que més creixerà
En valors intertrimestrals, l’autoritat administrativa apunta que el creixement de Catalunya sigui el més elevat, d’un 0,7%, per sobre de la mitjana de l’Estat (0,6%). Es tracta d’un pronòstic compartit amb Cantàbria, Andalusia, les Illes Balears i la Comunitat de Madrid. Per contra, a Castella la Manxa augura el valor més baix, del 0,4%.
Fa uns dies, la Cambra de Comerç de Barcelona ja va llençar unes previsions per al PIB català en la mateixa línia i les va situar en el 2,9% per aquest any, com ara ha fet l’Airef. Quan la Cambra va fer les seves estimacions, el creixement previst era tres dècimes per sota.
El cap de Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va dir que aquesta revisió a l’alça responia a la bona evolució del mercat laboral, amb un augment de salaris reals i unes xifres d’ocupació positives, que han afavorit el consum privat i la inversió.