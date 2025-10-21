La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat a l’alça aquest dimarts les previsions de creixement del producte interior brut català per aquest any, enfilant-les fins al 2,9%. És a dir, actualment, la Cambra situa el creixement tres dècimes per sobre les seves darreres estimacions. Ara bé, malgrat la revisió a l’alça del PIB per aquest 2025, sí que manté els pronòstics per al 2026 en el 2,4%. Així ho ha explicat el cap de Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, en la presentació de l’Informe de Conjuntura. Segons argumenta, aquesta revisió a l’alça respon a la bona evolució del mercat laboral, amb un augment de salaris reals i unes xifres d’ocupació positives, que han afavorit el consum privat i la inversió.
En aquest sentit, durant la presentació Rovira ha destacat la resiliència de les exportacions catalanes i ha celebrat que es comença a recuperar la tendència de productivitat prèvia a la pandèmia de la Covid. Ara bé, malgrat els bons pronòstics per al tram final d’any, des de la Cambra també asseguren que el sector de turisme comença a mostrar signes d’estancament. L’anàlisi general, però, és positiu: “Sembla que hem entrat en una fase de creixement en què els factors positius es retroalimenten”, ha asseverat Rovira. En aquesta línia, el responsable de la Cambra també augura que la taxa d’ocupació continuï incrementant-se a curt termini. En concret, segons les xifres presentades, les seves previsions són que l’ocupació creixi un 2,2% aquest 2025, i un 2% de cara l’any vinent. A banda, també preveuen que la taxa d’atur disminueixi, passant del 8,5% el 2025 fins al 8,3% el 2026. Dos factors que, segons argumenten, ajudarien a sostenir la despesa de les llars.
Creixement moderat al sector exterior
L’informe elaborat per la Cambra barcelonina també destaca que les exportacions catalanes han mantingut una notable resiliència, fet que es contraposa amb la desacceleració que viuen altres països de la Unió Europea. Per exemple, Alemanya ha patit una caiguda de gairebé el 9% entre gener i juliol, similar a França, mentre que les exportacions catalanes han crescut un 1,1%, un resultat rellevant en el context europeu. Mentre el sector exterior es manté, però, el turisme s’estanca. Després d’haver assolit màxims històrics al sector, el nombre de turistes estrangers ha caigut per primer cop des de la pandèmia aquest estiu -tot i que el grau d’ocupació hotelera en temporada alta s’ha mantingut estabilitzat prop del 80%. En canvi, en temporada baixa, el grau d’ocupació ha continuat augmentant, fet que podria indicar una desestacionalització del turisme i obrir una nova via de creixement.