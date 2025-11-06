MónEconomia
La construcció i els serveis impulsen el creixement del PIB català el tercer trimestre
Emma Monrós Rosell
06/11/2025 11:00

L’economia catalana continua en creixement, amb una evolució favorable del PIB al llarg del 2025. Més concretament, el PIB ha crescut un 2,4% el tercer trimestre del 2025 en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior, segons l’estimació avançada per l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat. Aquest creixement ha estat impulsat per l’evolució positiva de sectors concrets com la construcció i els serveis.

En comparació amb el segon trimestre, el PIB català ha crescut un 0,7%. Per altra banda, el creixement del tercer trimestre ha estat lleugerament per sota del registrat durant el segon trimestre del 2025, quan l’evolució de l’economia catalana va ser del 2,5%. 

Segons afirma l’Idescat, aquesta evolució positiva ha estat impulsada per tots els sectors d’activitat, en particular per la construcció, que ha tingut una variació del 4,9% respecte a l’any anterior, el que suposa un punt més que el trimestre anterior, quan el creixement es va situar en el 3,9%.

Pel que fa al sector serveis, la seva evolució registra una taxa de variació interanual del 2,4% respecte a l’any anterior, però es redueix en cinc dècimes respecte al segon trimestre d’aquest 2025, quan el creixement va ser del 2,9%. Segons els indicadors d’activitat dels serveis, les branques que més han contribuït a aquest creixement són: l’hoteleria i restauració; l’emmagatzematge i activitats afins al transport; les activitats de seguretat i investigació; i altres activitats professionals, científiques i tècniques.

Una cambrera treballant en una terrassa d’un bar de la plaça de la Font a Tarragona / ACN

L’agricultura disminueix l’aportació al PIB

Per altra banda, la indústria ha vist una variació interanual de l’1,9%, augmentat quatre dècimes respecte el trimestre anterior. En aquest sector, les branques que més han contribuït al creixement industrial, segons els indicadors de producció, són la indústria farmacèutica, la indústria automobilística i la de fabricació de maquinària i equips.

Finalment, l’agricultura ha experimentat un creixement del 3,4% respecte al tercer trimestre de l’any anterior, el que suposa un punt i set dècimes menys que el segon trimestre, quan la variació interanual va escalar fins al 5,1%.

L’evolució interanual del PIB del tercer trimestre és quatre dècimes inferiors a la de l’economia espanyola per al mateix període (2,8%). Per la seva banda, la UE registra un creixement de l’1,5% en el tercer trimestre de l’any.

