Els contractes de serveis que signa l’administració constitueixen una “àrea de risc” per a la corrupció. Així ho certifica l’Informe Anual de Supervisió 2026 de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública (OIReScon), l’organisme independent i col·legiat que té com a objectiu “vetllar per la correcta aplicació de la legislació, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats en relació amb la contractació pública” i que s’incorpora a l’estructura del Ministeri d’Hisenda. Un informe que ja alertava dels càrtels en les adjudicacions d’obra pública i que destaca Catalunya i Andalusia com les dues zones de l’estat que encapçalen la fiscalització pública en matèria de contractació.
Un estudi que té un mòdul concret dedicat a la prevenció i lluita contra la corrupció en la contractació pública i que assenyala que el 2025 es van rebre 522 denúncies relacionades amb la contractació pública, més de la meitat relacionades amb els contractes de serveis que s’adjudiquen. És a dir, els contractes que tenen per objecte són prestacions de fer, que consisteixen en el desenvolupament d’una activitat o que estan adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament. També s’inclouen dins aquesta categoria contractual aquelles que obliguen l’adjudicatari a executar de manera successiva i per un preu unitari una activitat determinada i concreta.
En concret, del total de denúncies que es registren, un 52,68% són dels contractes de serveis. Val a dir que gairebé la totalitat de les denúncies rebudes són presentades per alertadors privats i no pas per entitats o representants públics, que només sumen 4,41% del global. Bàsicament, les denúncies en aquesta mena de contractes són per “pràctiques corruptes” i també s’hi engloben les irregularitats en l’adjudicació del contracte, el fraccionament de l’objecte del contracte i la vulneració de la normativa. Tot i això, l’estudi fa un aprofundiment en la resta de contractacions i adjudicacions de les diferents administracions públiques i de quines són les pràctiques irregulars més denunciades.
Les irregularitats
L’estudi aixeca acta de quines són les pràctiques denunciades relacionades amb la corrupció, i no només en els contractes de serveis, sinó també en els d’obres o en els contractes de subministrament o els mixtos. En aquest marc, computa que el 19,54% dels concursos denunciats són “pràctiques corruptes”; un 17,05% correspon a irregularitats en les adjudicacions; un 16,86% corresponen a falsos fraccionaments; un 15,71% a la vulneració de la normativa; un 15,33% a la manera com s’executa el contracte i un 3,07% a les irregularitats detectades en el plec de condicions.
Cal afegir-hi les denúncies presentades de manera general, és a dir, que no tenen un acte definit, o directament les que no tenen contracte, o hi ha hagut un sobrecost, o subcontractació no permesa o pràctiques col·lusòries, això és, acords entre empreses per guanyar un concurs, la fórmula habitual dels càrtels. Una altra dada significativa és que el temps mitjà de resolució de les denúncies va ser de 71,40 dies el 2025, dins del termini legal de 6 mesos. Ara bé, l’altra cara de la moneda és que només un terç de les denúncies (33,33%) es van acabar amb l’inici d’un expedient d’investigació durant el 2025 i s’han arxivat gairebé el 45% de les presentades. La resta es troben en tràmit o bé aturades per investigacions de la Fiscalia.
En tot cas, la mateixa institució que signa l’informe mostra la seva satisfacció pel que considera un augment de l’anàlisi “prospectiu” dels organismes que lluiten contra el frau. Així celebra, l’increment d’estudis i anàlisis prospectives (un 11,76%). Una dada que segons els investigadors podria indicar una orientació més gran cap a activitats de “caràcter analític i estratègic”. També apunten l’increment de la formació del personal encarregat de la gestió pública. En aquest punt, però lamenten que les jornades de formació no tinguin una durada més extensa per poder aprofundir en les maneres de trobar el frau en la gestió dels diners públics.