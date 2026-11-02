La regulación de los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado ha conseguido contener la evolución de los precios en Cataluña, pero no ha eliminado las diferencias entre territorios ni ha resuelto las dificultades de acceso a la vivienda. Dos años después de la entrada en vigor del tope, las rentas de los nuevos contratos en las zonas reguladas se han incrementado solo un 0,7% respecto al primer trimestre de 2024, mientras que en los municipios que han quedado fuera de la medida el aumento llega al 11%.

Los datos del segundo trimestre de 2026, elaborados a partir de las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), sitúan el alquiler medio en Cataluña en 877,81 euros mensuales. La cifra representa un incremento interanual del 2,7%, pero es prácticamente idéntica a la registrada antes de la aplicación de la contención de rentas. El contraste territorial es especialmente significativo: en los municipios declarados zonas tensionadas, el precio medio se sitúa alrededor de los 894 euros, mientras que en el resto de Cataluña alcanza los 648,20 euros.

Barcelona presenta una evolución aún más marcada. La capital catalana ha registrado una reducción del 4,4% del precio medio de los nuevos contratos desde la entrada en vigor de la regulación, hasta los 1.140,90 euros mensuales. La comparación con los municipios no regulados apunta a una divergencia entre dos mercados que evolucionan a ritmos diferentes: mientras las rentas se han mantenido contenidas en los territorios intervenidos, en los municipios sin tope han crecido mucho por encima de la inflación.

La fotografía que dejan los datos es, por tanto, la de una contención desigual. La regulación ha frenado la escalada de los precios allí donde se aplica, pero el coste de la vivienda sigue siendo elevado, especialmente en el entorno metropolitano y en las principales ciudades del país. La diferencia entre Barcelona y el resto de Cataluña también evidencia hasta qué punto la presión residencial se concentra en determinados territorios.

Manifestantes llevan carteles por alquileres indefinidos, en Barcelona Autor: Iñaki Martinez Azpiroz

Un mercado dividido territorialmente

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado afecta a 271 municipios catalanes, donde vive aproximadamente el 90% de la población. La medida, desplegada en dos fases durante 2024, introdujo límites a las rentas de los nuevos contratos con el objetivo de frenar los incrementos en los mercados con más dificultades de acceso.

El balance de los dos primeros años sitúa el debate en la eficacia de la intervención pública sobre los precios. Los datos del Gobierno apuntan que la contención ha permitido evitar que los alquileres sigan la misma trayectoria que en los municipios no regulados. Al mismo tiempo, el mercado sigue condicionado por una oferta insuficiente frente a una demanda elevada, especialmente en las áreas metropolitanas.

La discusión económica ya no se centra únicamente en si el tope reduce las rentas, sino también en cómo garantizar que esta contención sea compatible con un incremento de la vivienda disponible. La evolución de los contratos, la salida de pisos del alquiler habitual y el peso de modalidades como los arrendamientos de temporada siguen siendo elementos determinantes para valorar el impacto global de la regulación.

En este escenario, la diferencia entre municipios tensionados y no tensionados también plantea interrogantes sobre los efectos territoriales de la política de vivienda. La presión sobre las zonas reguladas puede desplazar parte de la demanda hacia municipios cercanos que no están sometidos a los mismos límites, donde los precios han experimentado incrementos más intensos.

Dos años después, el balance muestra que los precios de los nuevos contratos se han estabilizado en buena parte del mercado regulado, pero el reto de fondo continúa intacto: ampliar la oferta de alquiler asequible y evitar que el acceso a la vivienda dependa cada vez más del municipio donde se busca piso.