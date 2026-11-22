Cataluña recibió 31,9 millones de turistas en alojamientos durante 2025, que generaron 98,6 millones de pernoctaciones. A pesar de que el número de llegadas retrocedió un 0,6% respecto al año anterior, las pernoctaciones crecieron un 1%, superando en un 7% las registradas en 2019, antes de la pandemia. El turismo extranjero aportó 20 millones de visitantes como primer destino y un gasto de 24.813,8 millones de euros. Las cifras demuestran que el sector sigue siendo uno de los grandes motores de la economía catalana, que da empleo a más de medio millón de personas, el 12,9% de la población ocupada.

Pero este peso económico convive con unas externalidades cada vez más difíciles de gestionar: la presión sobre el mercado de la vivienda, la saturación de determinados destinos, el consumo de recursos naturales y unas condiciones laborales marcadas a menudo por la estacionalidad y los salarios bajos. El debate sobre el modelo turístico ha dejado de ser una discusión exclusiva del sector para convertirse en una cuestión central de política económica. ¿Hasta qué punto Cataluña puede seguir creciendo en número de visitantes sin comprometer la calidad de vida de los residentes? ¿Y qué retorno económico y social deja una actividad que representa una parte tan importante de la economía?

Las elecciones del 29-N sitúan a los partidos ante este dilema, con propuestas que van desde reforzar la competitividad y la calidad de la oferta hasta limitar la actividad turística y reducir su peso en el modelo productivo. Uno de los principales puntos de fricción es la fiscalidad. Y la reforma de la tasa turística, aprobada en marzo de 2026 y en vigor desde abril, ha vuelto a poner sobre la mesa quién debe asumir los costos de la actividad y a qué se deben destinar los ingresos que genera.

La reforma eleva las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y amplía la capacidad de los municipios para aplicar recargos propios. Barcelona mantiene su régimen específico, mientras que el resto de ayuntamientos pueden establecer un recargo de hasta cuatro euros, siempre que no supere la tarifa correspondiente a cada tipo de establecimiento. La novedad más relevante es la distribución de la recaudación: un 25% se destina a políticas de vivienda de la Generalitat y el 75% restante se integra en el Fondo para el Fomento del Turismo. De esta parte, cada municipio recibe la mitad de los ingresos generados por los establecimientos de su territorio. Así, la tasa turística entra de lleno en el debate sobre la financiación de las políticas públicas y la compensación de los efectos de la masificación.

Plano general de la piscina de una casa de turismo rural de Monells. AUTOR: Gerard Vilà (ACN)

PSC: Adaptarse, pero no frenar

El PSC defiende un enfoque que combina sostenibilidad y modernización del sector, pero sin cuestionar su peso como motor económico. Su orientación pasa por mejorar la eficiencia energética e hídrica de los establecimientos, adaptar los destinos a los efectos del cambio climático y avanzar hacia una actividad más sostenible. En materia fiscal, los socialistas han avalado el incremento de la tasa turística y la vinculación de una parte de los ingresos a las políticas de vivienda. Su apuesta es que el turismo continúe generando actividad y empleo, pero con más herramientas para afrontar las externalidades que provoca, especialmente en los municipios con más presión de visitantes. No plantea, por tanto, una reducción general de la actividad, sino una mejora de la sostenibilidad del modelo existente.

El PP quiere más turismo

El PP se sitúa en una posición más claramente favorable al crecimiento del sector. Su programa defiende dinamizar el turismo y la hostelería para que generen más gasto por visitante, más inversión, más empleo estable y actividad durante todo el año. La formación propone facilitar la incorporación de tecnología en hoteles, restaurantes y empresas turísticas, modernizar la oferta y mejorar la productividad. También apuesta por distribuir mejor a los visitantes por el territorio y reducir la dependencia de la temporada alta. Su premisa es que Cataluña y España pueden seguir siendo potencias turísticas y, a la vez, garantizar la calidad de vida de los residentes. En cambio, el PP votó contra el incremento de la tasa turística en el Parlamento, porque considera que una mayor presión fiscal puede perjudicar la competitividad de un sector estratégico.

Junts: un modelo decidido desde Cataluña

Junts pone el acento en la capacidad de decisión de Cataluña. La formación defiende preservar y desplegar las competencias de la Generalitat en ordenación turística, regulación de los establecimientos, promoción internacional y líneas de ayuda. El modelo, según su planteamiento, se debe decidir desde Cataluña, con la participación de los ayuntamientos y del sector. Esta reivindicación de soberanía también se traslada a la gestión de los efectos de la masificación: los municipios deben disponer de herramientas para ordenar la actividad y adaptarla a la realidad de cada territorio. Junts no plantea un decrecimiento general del sector, sino una actividad de más calidad y una gestión más próxima. En el ámbito fiscal, la formación votó contra la reforma de la tasa turística aprobada en el Parlamento, aunque su posicionamiento sobre el modelo no coincide con el del PP.

Una parada del bus turístico de Barcelona JORDI PLAY

ERC, abanderada de la tasa turística

ERC introduce una crítica más estructural al modelo económico basado en los servicios de bajo valor añadido. La formación considera que la dependencia excesiva de actividades como el turismo de bajo costo dificulta el aumento de la productividad y de los salarios y perpetúa un patrón de crecimiento con demasiada ocupación precaria. Su apuesta pasa por diversificar la economía y reforzar la industria, la investigación y las actividades de mayor valor añadido. En el ámbito fiscal, los republicanos proponen elevar hasta el 21% el IVA aplicable a los alquileres turísticos, para equiparar su tratamiento fiscal al de otras actividades económicas y reducir los incentivos a destinar viviendas al alquiler de corta duración. ERC abanderó el incremento de la tasa turística, con la voluntad de reforzar los recursos públicos que genera el sector y contribuir a afrontar sus efectos sobre la vivienda.

Frente Amplio: más intervención pública

La propuesta de Frente Amplio es más intervencionista. La formación defiende limitar la masificación y poner fin progresivamente a los pisos turísticos en edificios residenciales de las zonas tensionadas, con el objetivo de recuperar vivienda para uso permanente. El programa estatal plantea extinguir progresivamente las licencias de las viviendas de uso turístico y de los alquileres de temporada fraudulentos en estos ámbitos en un plazo máximo de tres años. También propone que los pisos turísticos tributen al tipo general del IVA del 21%, pierdan determinadas deducciones fiscales y soporten un recargo de hasta el 150% en el IBI.

La coalición también cuestiona las grandes infraestructuras que considera vinculadas a la expansión del turismo masivo, como la ampliación del aeropuerto del Prat. En materia fiscal, defiende reforzar la capacidad de los municipios para aplicar una tasa turística y destinar sus ingresos a financiar los servicios más afectados por la presión de visitantes, como la vivienda, la limpieza, la gestión de residuos y la protección del patrimonio. El planteamiento es que los destinos y los residentes no tengan que asumir solos los costos de una actividad que genera beneficios para las empresas del sector.

Rafting en el río Noguera Pallaresa. Pallars Sobirà. ORIOL CLAVERA

Alhora: decrecimiento controlado

Alhora va más allá y plantea explícitamente un decrecimiento turístico controlado. La formación considera que el monocultivo turístico contribuye a encarecer la vivienda y mantiene a Cataluña en un modelo productivo basado en trabajos de poco valor añadido y salarios bajos. Por ello, propone una moratoria de las licencias turísticas, restricciones más severas a las autorizaciones de las viviendas de uso turístico y un incremento sustancial de la tasa turística. La diferencia respecto a otras propuestas fiscales es que Alhora quiere que esta recaudación se destine a un fondo de vivienda y que no esté controlada por el mismo sector turístico. El partido vincula esta reducción de la dependencia turística a una transformación del modelo productivo hacia la industria, la innovación, el conocimiento y las actividades de mayor valor añadido.

Vox, por su parte, no desarrolla un modelo específico de transformación turística en su programa electoral. Su posición queda más definida en el terreno fiscal: la formación votó contra el incremento de la tasa turística en el Parlamento.

La tasa turística se ha convertido en mucho más que un impuesto sobre las pernoctaciones. Para el PSC y ERC, el incremento es una herramienta para obtener recursos y afrontar parte de los costos que genera la actividad. Frente Amplio quiere reforzar su carácter municipal y vincularla directamente a los servicios afectados por la presión turística. Alhora la concibe también como un instrumento para desincentivar el modelo de masificación y financiar políticas de vivienda. En cambio, PP, Junts y Vox rechazaron el aumento aprobado en el Parlamento, aunque sus planteamientos sobre el futuro del sector son diferentes. La discusión ya no es solo cuántos visitantes puede recibir Cataluña, sino qué retorno económico y social deja el turismo y quién asume sus costos.