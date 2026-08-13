La inflación vuelve a tomar impulso en Cataluña. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,5% interanual en julio, tres décimas por encima del registro de junio, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En solo un mes, los precios han acelerado de nuevo, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y los combustibles. El repunte catalán se sitúa ligeramente por debajo del conjunto del Estado. En España, el IPC ha terminado julio en el 3,6%, cuatro décimas más que en junio y la tasa más elevada desde mayo de 2024. La diferencia es pequeña, pero confirma que la presión inflacionista sigue siendo generalizada.

Los precios de la energía presionan al alza

El principal foco de tensión vuelve a ser la energía. En Cataluña, el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumula una tasa interanual elevada, mientras que el transporte también registra un fuerte incremento. En el conjunto del Estado, los precios de la vivienda y los suministros han aumentado un 5,7% interanual y el transporte lo ha hecho un 6,2%, dos de los capítulos que más presionan el costo de la vida.

El combustible es uno de los elementos que explica esta aceleración. Según los datos del INE, el gasoil se encareció un 15,7% interanual en julio y la gasolina un 7,3%. La electricidad también contribuyó a empujar el índice al alza. Este comportamiento está relacionado con el choque energético provocado por la crisis en el Oriente Medio y el encarecimiento de los mercados energéticos.

La fotografía tiene una cara más positiva en algunos de los productos que tienen más peso en el gasto cotidiano de las familias. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas solo han aumentado un 1,8% en Cataluña en términos interanuales y, de hecho, sus precios han bajado un 0,5% respecto de junio. En el conjunto del Estado, el encarecimiento de los alimentos ha sido aún más moderado, del 1,6%, la tasa más baja desde 2021.

Tomates en un puesto de frutas y verduras de un eje comercial barcelonés / Mariona Gil (Ajuntament de Barcelona)

Ropa y calzado, más baratos

Julio también deja otro contraste: mientras la energía y el transporte presionan al alza, el vestido y el calzado han bajado un 1,7% en Cataluña respecto a un año antes, en plena temporada de rebajas. En cambio, restaurantes y alojamiento continúan mostrando incrementos importantes, con una tasa interanual del 4,9% en España. El dato catalán llega después de un primer semestre de fuerte aceleración. El IPC comenzó el año en el 2% en enero, saltó al 3,1% en marzo y se situó en el 3,2% en junio. Con el 3,5% de julio, los precios acumulan así varios meses de incrementos significativos tras la relativa moderación de principios de año.

El repunte también tiene consecuencias sobre el poder adquisitivo. Con una inflación del 3,5%, los salarios que crecen por debajo de este nivel pierden capacidad de compra en términos reales. De hecho, los salarios pactados en convenio en el conjunto del Estado acumulaban en julio cinco meses consecutivos creciendo por debajo del IPC. La inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos— se ha situado en el 3% en el conjunto del Estado, una décima más que en junio. Esto indica que, aunque la energía es el principal responsable de la aceleración actual, la presión sobre los precios no queda limitada completamente a los componentes más volátiles.

El dato de julio deja, por tanto, una economía catalana con una inflación todavía lejos de los niveles que permitirían hablar de una completa normalización de los precios. La moderación de los alimentos evita un repunte aún más intenso, pero la energía y el transporte vuelven a actuar como aceleradores de la factura doméstica. Y, con los precios acumulando un aumento del 2,8% desde el comienzo del año en Cataluña, el costo de la vida sigue siendo uno de los principales frentes de presión sobre las familias y las empresas.