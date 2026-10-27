La pensión media de jubilación en Cataluña alcanza los 1.613 euros mensuales en octubre de 2026, un 4,5% más que en el mismo mes del año pasado. La cifra sitúa la prestación media por encima de los 1.600 euros en un momento en que las pensiones vuelven a ocupar un lugar central en el debate económico: desde la capacidad de mantener el poder adquisitivo de los jubilados hasta el reto de financiar un sistema que deberá asumir un número creciente de beneficiarios durante las próximas décadas. La pensión depende de factores como los años cotizados, las bases de cotización y la trayectoria laboral de cada persona. Por ello, la media puede ocultar diferencias importantes entre pensionistas.

Más de 1.600 euros de media, pero con diferencias importantes

La evolución de la pensión media refleja la actualización de las prestaciones y la entrada al sistema de nuevos jubilados con carreras de cotización diferentes de las generaciones anteriores. Además, la revalorización vinculada al IPC, en vigor desde 2022, tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los pensionistas frente al encarecimiento del coste de la vida.

Sin embargo, la media no explica toda la realidad. Las diferencias entre hombres y mujeres, las trayectorias laborales interrumpidas y los salarios más bajos durante la vida activa pueden traducirse en pensiones muy diferentes. Las personas que han cotizado menos o sobre bases más reducidas no se acercan, ni de lejos, a los 1.613 euros mensuales. Esta distinción es especialmente relevante en un contexto en el que los gastos de vivienda, alimentación y suministros continúan condicionando la economía de muchos hogares.

Las pensiones han vuelto al debate político a raíz de la convocatoria electoral del 29-N / Pixabay

El reto de pagar las pensiones del futuro

El aumento de las prestaciones coincide con uno de los principales desafíos de la economía española: cómo sostener el sistema público de pensiones a medida que se jubile la generación del baby-boom. El envejecimiento demográfico incrementará el número de pensionistas, mientras que la evolución del empleo, los salarios y las cotizaciones será determinante para los ingresos de la Seguridad Social.

En Cataluña, el gasto mensual en pensiones de jubilación ya se acercaba a los 2.000 millones de euros en septiembre, con más de 1,22 millones de prestaciones de este tipo. La factura se ha duplicado en catorce años, según datos de la Seguridad Social, con un aumento que responde tanto al crecimiento del número de pensiones como al incremento de la cuantía media.

El debate de las pensiones, a las puertas de la campaña electoral del 29-N, no se limita a cuánto cobran actualmente los jubilados, sino también a cómo se mantendrán las prestaciones en el futuro. Las reformas recientes han introducido medidas para reforzar los ingresos del sistema, como el mecanismo de equidad intergeneracional, que incrementa las cotizaciones sociales para alimentar el fondo de reserva de las pensiones. La discusión contrapone la necesidad de garantizar unas prestaciones suficientes y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas con el reto de financiar un gasto creciente. En este escenario, la evolución de las pensiones medias es un dato relevante, pero no el único indicador para valorar la salud del sistema: también es necesario tener en cuenta el número de beneficiarios, los ingresos por cotizaciones y las proyecciones demográficas.