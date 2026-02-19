Las exportaciones catalanas han cerrado un 2025 extremadamente delicado en el ámbito internacional, ya que la amenaza constante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de instaurar aranceles a casi todos los productos había desatado una crisis en el comercio internacional. Ante esto, las exportaciones catalanas se han fortalecido y han superado la crisis de los aranceles cerrando un 2025 con un récord histórico de 100.779 millones de euros, una cifra que supone un 0,6% más que el año 2024. En cuanto a las importaciones, Cataluña registró 114.359,8 millones, cifra que supone un 3,3% más respecto al año pasado e implica que el saldo comercial de Cataluña este 2025 fue de 13.581,2 millones.

De esta manera, el sector exterior catalán ha logrado esquivar la mala situación internacional, incluso contra las previsiones de la Generalitat. En un reciente acto, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, mostró dudas sobre la capacidad del tejido exportador del país para volver a superar el umbral de los 100.000 millones de euros. “Cualquier cifra que se acerque a los 100.000 millones será una victoria”, advertía.

Los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa muestran que por tercer año consecutivo las exportaciones catalanas superan la barrera de los 100.000 millones de euros. El impacto de la política comercial de Trump se ha mostrado en los datos de exportaciones a los Estados Unidos, ya que según los cálculos de Acció las exportaciones hacia el país norteamericano han caído un 3,4%, un dato que contrasta con la gran diversificación y relocalización de las exportaciones catalanas hacia países como Corea del Sur (+25,2%), China (+13,7%) o India (+4,4%). La reorientación de las exportaciones se muestra también por las zonas geográficas, ya que Asia, África u Oriente Medio han disfrutado de un aumento de las exportaciones catalanas con un +7,6%, +12,5% y +15,3%. En cambio, los grandes perjudicados de este 2025 han sido América Latina y América del Norte, donde las exportaciones han caído un 14% y un 22%, respectivamente, mientras que en la Unión Europea se han mantenido estables con un leve crecimiento del 0,8%.

Las semimanufacturas se consolidan como los productos que representan el gran grueso de las exportaciones catalanas. En total, estos productos representaron más de un tercio de la facturación de las ventas del año pasado (35,3 millones de euros). Por su parte, los bienes de equipo (como maquinaria, instalaciones, plantas industriales o herramientas) y los productos alimentarios y las bebidas se sitúan como el 16% de las ventas y el sector automovilístico como el 13,2%.

Sàmper, satisfecho con los resultados

El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, se ha mostrado satisfecho por los resultados de las exportaciones catalanas. Sàmper ha celebrado que por tercer año consecutivo Cataluña haya superado el umbral de los 100.000 millones de euros, más aún con el contexto internacional generado por los aranceles de Trump. «Si tenía mérito el año 2023 y 2024, tiene mucho más mérito el 2025», ha destacado en una declaración a los medios. «Nuestra empresariado ha tenido la capacidad de ver que aquello que perdía de los Estados Unidos lo podía tomar y tenía la capacidad de tomarlo de otros países», ha destacado el consejero.