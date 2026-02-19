Les exportacions superen els aranzels de Trump i tanquen un 2025 de rècord

Les exportacions catalanes han tancat un 2025 extremadament delicat en l’àmbit internacional, ja que l’amenaça constant del president dels Estats Units, Donald Trump, d’instaurar aranzels a gairebé tots els productes havia desfermat una crisi al comerç internacional. Davant d’això les exportacions catalanes s’han fet fortes i han superat la crisi dels aranzels tancant un 2025 amb un rècord històric de 100.779 milions d’euros, una xifra que suposa un 0,6% més que l’any 2024. Pel que fa a les importacions, Catalunya va registrar 114.359,8 milions, xifra que suposa un 3,3% més respecte l’any passat i que implica que el saldo comercial de Catalunya aquest 2025 va ser de 13.581,2 milions.
D’aquesta manera, el sector exterior català ha aconseguit esquivar la mala maror internacional, fins i tot contra les previsions de la Generalitat. En un recent acte, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va mostrar dubtes sobre la capacitat del teixit exportador del país per tornar a superar el llindar dels 100.000 milions d’euros. “Qualsevol xifra que s’acosti als 100.000 milions serà una victòria”, avisava.
Les dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa mostren que per tercer any consecutiu les exportacions catalanes superen la barrera dels 100.000 milions d’euros. L’impacte de la política comercial de Trump s’ha mostrat en les dades d’exportacions als Estats Units, ja que segons els càlculs d’Acció les exportacions cap al país nord-americà han caigut un 3,4%, una dada que contrasta amb la gran diversificació i relocalització de les exportacions catalana cap a països com Corea del Sud (+25,2%), la Xina (+13,7%) o l’Índia (+4,4%). La reorientació de les exportacions es mostra també per les zones geogràfiques, ja que l’Àsia, l’Àfrica o l’Orient Mitjà han gaudit d’un augment de les exportacions catalanes amb un +7,6%, +12,5% i +15,3%. En canvi, els grans perjudicats d’aquest 2025 han estat l’Amèrica Llatina i l’Amèrica del Nord, on les exportacions han caigut un 14% i un 22%, respectivament, mentre que a la Unió Europea s’han mantingut un estables amb un minso creixement del 0,8%.
Les semi-manufactures es consoliden com els productes que representen el gran gruix de les exportacions catalanes. En total, aquests productes van representar més d’una tercera part de la facturació de les vendes de l’any passat (35,3 milions d’euros). Per la seva banda els béns d’equip (com maquinària, instal·lacions, plantes industrials o eines) i els productes alimentaris i les begudes se situen com el 16% de les vendes i el sector automobilístic com el 13,2%.
Sàmper, cofoi amb els resultats
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s’ha mostrat cofoi pels resultats de les exportacions catalanes. Sàmper ha celebrat que per tercer any consecutiu Catalunya hagi superat el llindar dels 100.000 milions d’euros, més encara amb el context internacional generat pels aranzels de Trump. “Si tenia mèrit l’any 2023 i 2024, té molt més mèrit el 2025”, ha destacat en una declaració als mitjans. “El nostre empresariat ha tingut la capacitat de veure que allò que perdia dels Estats Units ho podia agafar i tenia la capacitat d’agafar-ho d’altres països”, ha destacat el conseller.