Antes de publicar las cifras exportadoras de Cataluña para el 2025, el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat asumía el golpe. La estructura del comercio internacional había caído bajo el peso de la estrategia hemisférica de Donald Trump, y esto tenía que afectar a Cataluña. No en vano, Estados Unidos ha sido históricamente el primer mercado comprador de productos catalanes fuera de la UE, y el segundo vendedor, superado solo por China. En la presentación de la estrategia Catalunya Exporta -el programa del Gobierno para acelerar la internacionalización de nuevas empresas del país- el consejero del ramo, Miquel Sàmper, llegó a asumir que habría una caída en cifras absolutas, lejos de los 100.000 millones que habían marcado el ritmo de las ventas internacionales del Principado desde 2023. «Cualquier cosa cerca de esta cifra será una buena noticia», defendía Sàmper entonces. Solo unos días después, el Idescat demostró que el vaso no tenía que estar medio vacío: los negocios catalanes han facturado 100.779 millones de euros en el año del retorno de Trump, un nuevo máximo global. Es cierto que los EE.UU. se han encogido, como otros socios históricos, inmersos en crisis económicas; pero las firmas exportadoras catalanas han cumplido el compromiso de diversificación que hicieron a principios del curso pasado y han conseguido esquivar los estallidos de ira de la Casa Blanca, vía China, Francia o Corea del Sur, entre otros mercados. Así, la última amenaza del presidente estadounidense, que ha aceptado el reto de Pedro Sánchez y ha abierto la puerta a un embargo -de dudosa legalidad- al Estado español, hace temblar a los empresarios del país; pero el umbral de dolor es más elevado de lo que podría haber sido hace un mes. Cataluña tiene alternativas.

Según las cifras del Idescat, todo el negocio en Estados Unidos -tanto el entrante como el saliente- ha retrocedido durante el 2025. En solo 12 meses, Cataluña ha perdido, o dejado de lado, unos 160 millones de euros en ventas transatlánticas: desde los 4.366 millones de euros registrados en 2024, el 2025 cerraron con unos 4.207 millones. El número, cabe decir, sigue siendo el segundo más elevado de la serie histórica, pero rompe la tendencia ascendente que ya duraba casi una década y media, con la única excepción del 2020 y el 2021, debido a la pandemia. Los importadores, cabe decir, también han renunciado a buena parte de sus contactos norteamericanos. De hecho, lo han hecho en mucho más volumen que la otra parte del negocio: las empresas americanas facturaron en Cataluña 5.035 millones de euros en 2025, unos 720 millones menos que el año anterior (5.757 millones).

El equilibrio comercial con Cataluña, lejos de las apreciaciones que hicieron estallar a Trump en abril del 2025, es muy favorable para los EE.UU. El curso pasado, la balanza comercial fue favorable a los norteamericanos en 827 millones de euros, mientras que en 2024 el desequilibrio rozaba los 1.400 millones de euros. Por lo tanto, aquellos cálculos arancelarios que justificaron el denostado Día de la Liberación -calificados de «increíblemente estúpidos» por economistas y consultores políticos de Washington- no eran de aplicación en territorio catalán.

Cataluña se busca la vida

La cobertura, sin embargo, se ha generado por otro lado. El dinero perdido en Estados Unidos se ha ganado, y con creces, en otros mercados menos antagónicos, que aprecian cada vez más los productos salidos de Cataluña. Es el caso de China, que entre 2024 y 2025 ha comprado al Principado unos 250 millones de euros más: según las cifras del instituto estadístico catalán, las ventas al gigante asiático ascendieron el curso pasado a los 2.083 millones de euros, por los solo 1.831 millones registrados un año antes. Otros compañeros de viaje tradicionales para los vendedores catalanes fuera de las fronteras del Estado también han ayudado a mantener activo el sector exterior: Francia ha elevado la demanda en cerca de 100 millones de euros año a año, hasta los 15.857 millones de euros; mientras que Italia ha aportado unos 80 millones más a las empresas catalanas, superando los 9.000 millones en 2025. La gran excepción en el marco europeo es Alemania, que no encaja en la tendencia continental por la profunda crisis económica en la que está sumida desde la pandemia, agravada por la mala salud de su sector del automóvil: la locomotora de Europa se dejó cerca de 200 millones de euros en compras a Cataluña durante 2025; mientras que las empresas catalanas compraron allí unos 1.500 millones de euros más, superando el máximo histórico de 17.000 millones de euros.

El expresidente y candidato republicano en las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump / EP

En la lista, cabe decir, aparecen mercados más pequeños, pero que han crecido por encima de toda expectativa en términos relativos: es el caso de Argelia, que en 2024 fue un mercado relativamente pequeño para Cataluña, con unos 109 millones de euros en exportaciones; y que se disparó hasta los 472 millones en 2025, multiplicando por más de cuatro el negocio generado. Se dispararon las relaciones comerciales en toda la tabla de productos: por ejemplo, en el sector químico, las empresas argelinas realizaron compras al Principado por valor de unos 15 millones de euros, por solo un millón un año antes. En cosmética, generaron un negocio de 25 millones de euros, después de haber levantado solo dos millones en 2024; mientras que en manufacturas plásticas, el estallido fue inaudito: solo 1,6 millones hace dos años se multiplicaron por más de 30 para superar los 43 millones en el curso saliente.

Víctimas y supervivientes

La gran víctima del golpe norteamericano en términos exportadores es un sector clave para el flujo comercial catalán: el perfume. La industria que domina la cotizada Puig ha perdido cerca de 140 millones de euros en solo un año en términos de facturación en los EE.UU.: según las cifras del Idescat, el segmento de Aceites esenciales, perfumes y cosméticos dejó en las arcas de las empresas catalanas 661 millones de euros en 2024, por solo 523 millones de euros en 2025. A cambio, ha conseguido alzas en Argelia, ya mencionada; en China (+23 millones, hasta los 102 millones de euros), en Alemania (+5 millones, hasta los 356 millones de euros) o en la región EMEA, entre otros. Contra todo pronóstico, otro de los capítulos esenciales de las exportaciones catalanas, la farmacia, consiguió mantener el ritmo en los EE.UU.; y, de hecho, crecer, con 685 millones de euros facturados en el país, unos 25 millones más que un año antes. La industria, sin embargo, ha encontrado en Pekín un socio ideal, y ha multiplicado por cuatro los negocios con el gigante asiático, hasta rozar los 220 millones de euros en 2025, una cifra más que inesperada después de haberse quedado en solo 50 millones un año antes. También se han conseguido alzas nada despreciables en mercados alternativos como India, con unos seis millones más en términos interanuales -antes, cabe decir, del nuevo tratado comercial con la UE- o en la misma Argelia, que, en la línea del resto del mercado, ha estado cerca de multiplicar por 20 los acuerdos con Cataluña, rozando los 10 millones de euros.

Por otro lado, según las cifras del idescat, buena parte de la caída norteamericana se ha centrado en los bienes de consumo: el paquete de los bienes duraderos -aparatos electrónicos personales, por ejemplo; pero también ropa o calzado- ha perdido más de 60 millones de euros en 2025; mientras que las firmas de bienes de consumo no duraderos han dejado sobre la mesa unos 135 millones de euros en el mercado norteamericano, hasta los 725 millones de euros. Se ha conseguido equilibrar la balanza con los negocios con empresas chinas, que han crecido unos 40 millones de euros, o con las de Corea del Sur, que han aportado unos 10 millones de euros más. Entre los socios tradicionales catalanes, Francia ha generado suficiente facturación de más para cubrir todas las pérdidas americanas, con un añadido de más de 200 millones de euros en cuanto a los bienes no duraderos y de más de 140 millones en los duraderos. Cataluña, por lo tanto, sabe hacia dónde debe mirar si Trump estalla. El panorama comercial de 2026 aún es incierto, pero el país tiene salidas para digerirlo.