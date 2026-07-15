El vino europeo se ha convertido en una de las grandes prioridades de Bruselas en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La Comisión Europea ha presentado a Washington una lista de productos que considera estratégicos y que quiere dejar fuera de los aranceles del 15% que EE.UU. aplica a buena parte de las importaciones procedentes de la Unión Europea. Entre estos productos figuran el vino, los espumosos, los quesos, el aceite de oliva y diversas bebidas alcohólicas como la cerveza, así como maquinaria sanitaria.

La iniciativa, que ha adelantado el medio Euractiv y ha podido confirmar la Agencia Catalana de Noticias, llega después de que en 2025 la Unión Europea y Estados Unidos acordaran un marco comercial que evitó una escalada aún mayor de la guerra arancelaria, pero que mantuvo un gravamen general del 15% sobre la mayoría de productos europeos exportados al mercado norteamericano. Ahora, Bruselas intenta obtener excepciones para sectores especialmente sensibles y con un elevado valor añadido.

EE.UU., uno de los principales mercados

El caso del vino es especialmente relevante para territorios como Cataluña, España, Francia o Italia, que desde hace años alertan del impacto de los aranceles sobre su competitividad. Estados Unidos sigue siendo uno de los principales mercados de destino de los vinos europeos y cualquier incremento de costes acaba repercutiendo directamente en los precios finales o en los márgenes de los productores.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muestra el informe sobre los aranceles / Europa Press

Los vinos y cavas catalanes tienen una presencia consolidada en Estados Unidos, un mercado que muchas empresas consideran clave para diversificar las ventas internacionales. Alertan que la aplicación de aranceles reduce la competitividad de los productos europeos frente a los vinos producidos localmente o procedentes de otros países con condiciones comerciales más favorables.

La presión de los estados miembros ha sido determinante. Francia, Italia y España han liderado las demandas para que el vino sea uno de los primeros productos en obtener una exención. La Comisión Europea argumenta que se trata de un sector de gran importancia económica y cultural para el continente, pero también de un producto que difícilmente puede ser sustituido por producción norteamericana equivalente.

Las negociaciones llegan en un momento en que la Unión Europea acelera la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales con otros mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos. Los recientes pactos con Mercosur, Australia o India forman parte de esta estrategia de diversificación. Aun así, el mercado norteamericano sigue siendo demasiado importante para que Bruselas renuncie a intentar mejorar las condiciones de acceso. El resultado de las conversaciones marcará el futuro inmediato de miles de bodegas europeas. Si Bruselas consigue la exención, el vino podría esquivar uno de los principales obstáculos comerciales de los últimos años. Si no, el sector tendrá que seguir compitiendo en uno de sus mercados más importantes con un sobrecoste que amenaza con restar competitividad a las exportaciones europeas.