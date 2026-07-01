La Cámara de Comercio de Barcelona y Veolia han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para que la multinacional francesa se incorpore como socio institucional de la entidad con el objetivo de impulsar la sostenibilidad del tejido empresarial catalán. La alianza busca acelerar la transformación ecológica de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, mediante iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, la descarbonización y la economía circular.

Con este acuerdo, Veolia aportará su experiencia internacional en gestión ambiental y su arraigo histórico en Cataluña, donde acumula cerca de 160 años de presencia. La compañía se compromete a impulsar proyectos concretos y sesiones formativas dirigidas a las pymes para que puedan afrontar los retos de la transición ecológica y convertir la sostenibilidad en un factor de competitividad.

Una alianza estratégica para todos

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacado que el acuerdo representa «un paso decisivo» para acompañar a las empresas catalanas en su transformación sostenible. En este sentido, Veolia apoyará al nuevo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cámara, un espacio destinado a generar conocimiento, elaborar estudios y facilitar la toma de decisiones empresariales en este ámbito. Por su parte, el consejero delegado de Veolia en España, Daniel Tugues, ha asegurado que la compañía quiere contribuir a situar a Cataluña como un referente en eficiencia energética y economía circular, defendiendo que la sostenibilidad es también una oportunidad de crecimiento y diferenciación para las empresas.

Operarios de Veolia / Veolia

El acuerdo se formalizó en la Llotja de Mar de Barcelona con la firma de Josep Santacreu y Daniel Tugues, en un acto que también contó con representantes de ambas organizaciones.

Veolia es uno de los principales grupos mundiales de servicios ambientales y tiene una fuerte implantación en Cataluña a través de la gestión del ciclo integral del agua, la energía y los residuos. La compañía, presente en el país desde hace cerca de 160 años mediante Aigües de Barcelona, da servicio a más de un millón de hogares, empresas y administraciones de 250 municipios catalanes. En el Estado ocupa más de 18.000 trabajadores y en 2025 facturó 44.400 millones de euros a escala global, consolidándose como uno de los grandes actores internacionales en descarbonización, economía circular y eficiencia energética.