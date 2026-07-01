La Cambra de Comerç de Barcelona i Veolia han signat un acord de col·laboració estratègica perquè la multinacional francesa s’incorpori com a soci institucional de l’entitat amb l’objectiu d’impulsar la sostenibilitat del teixit empresarial català. L’aliança busca accelerar la transformació ecològica de les empreses, especialment de les petites i mitjanes, mitjançant iniciatives vinculades a l’eficiència energètica, la descarbonització i l’economia circular.
Amb aquest acord, Veolia aportarà la seva experiència internacional en gestió ambiental i el seu arrelament històric a Catalunya, on acumula prop de 160 anys de presència. La companyia es compromet a impulsar projectes concrets i sessions formatives dirigides a les pimes perquè puguin afrontar els reptes de la transició ecològica i convertir la sostenibilitat en un factor de competitivitat.
Una aliança estratègica per a tothom
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacat que l’acord representa “un pas decisiu” per acompanyar les empreses catalanes en la seva transformació sostenible. En aquest sentit, Veolia donarà suport al nou Observatori de la Sostenibilitat de la Cambra, un espai destinat a generar coneixement, elaborar estudis i facilitar la presa de decisions empresarials en aquest àmbit. Per la seva banda, el conseller delegat de Veolia a Espanya, Daniel Tugues, ha assegurat que la companyia vol contribuir a situar Catalunya com un referent en eficiència energètica i economia circular, defensant que la sostenibilitat és també una oportunitat de creixement i diferenciació per a les empreses.
L’acord es va formalitzar a la Llotja de Mar de Barcelona amb la signatura de Josep Santacreu i Daniel Tugues, en un acte que també va comptar amb representants de totes dues organitzacions.
Veolia és un dels principals grups mundials de serveis ambientals i té una forta implantació a Catalunya a través de la gestió del cicle integral de l’aigua, l’energia i els residus. La companyia, present al país des de fa prop de 160 anys mitjançant Aigües de Barcelona, dona servei a més d’un milió de llars, empreses i administracions de 250 municipis catalans. A l’Estat ocupa més de 18.000 treballadors i el 2025 va facturar 44.400 milions d’euros a escala global, consolidant-se com un dels grans actors internacionals en descarbonització, economia circular i eficiència energètica.