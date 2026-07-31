Veolia ha obtenido un beneficio neto de 837 millones de euros en la primera mitad de 2026, lo que supone un 9,8% más que los 762 millones del mismo período del año pasado, según informa el grupo este jueves en un comunicado. La compañía eleva su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado un 5% interanual el primer semestre del año hasta los 3.552 millones de euros. La facturación generada por Veolia en España ha subido un 4,5% en comparación con el primer semestre del año pasado, hasta anotar 1.426 millones de euros. La empresa sitúa al Estado español a la cabeza de la mejora de ingresos en la cartera de aguas municipales, un ámbito que crece en volumen de aguas gestionadas. El grupo en conjunto ha registrado una facturación de 22.193 millones de euros el primer semestre del año, una cifra que se mantiene estable con un ligero incremento del 0,7% interanual.

En el ámbito de las inversiones, Veolia prevé invertir 1.000 millones de euros en todo el Estado español en los próximos cinco años dentro de su plan estratégico 2026-2030, tal como anunció en junio. Además, la empresa tiene la mirada puesta en ampliar su actividad en Cataluña. La compañía obtuvo la mejor valoración técnica y presentó una oferta económica mejor puntuada en la licitación para gestionar el servicio de agua de ocho municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), de una duración de 25 años para dar servicio a una población aproximada de 250.000 habitantes.