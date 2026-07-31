Veolia ha obtingut un benefici net de 837 milions d’euros en la primera meitat del 2026, que suposa un 9,8% més que els 762 milions del mateix període de l’any passat, segons informa el grup aquest dijous en un comunicat. La companyia eleva el seu resultat brut d’explotació (ebitda) ajustat un 5% interanual el primer semestre de l’any fins als 3.552 milions d’euros. La facturació generada per Veolia a Espanya ha pujat un 4,5% en comparació amb el primer semestre de l’any passat, fins a anotar 1.426 milions d’euros. L’empresa situa l’Estat espanyol al capdavant de la millora d’ingressos en la cartera d’aigües municipals, un àmbit que creix en volum d’aigües gestionades. El grup en conjunt ha registrat una facturació de 22.193 milions d’euros el primer semestre de l’any, una xifra que es manté estable amb un lleuger increment del 0,7% interanual.
En l’àmbit de les inversions, Veolia preveu invertir 1.000 milions d’euros a tot l’Estat espanyol als pròxims cinc anys dins el seu pla estratègic 2026-2030, tal com va anunciar al juny. A més, l’empresa té la mirada posada en ampliar la seva activitat a Catalunya. La companyia va obtenir la millor valoració tècnica i va presentar una oferta econòmica més ben puntuada en la licitació per gestionar el servei d’aigua de vuit municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d’una durada de 25 anys per donar servei a una població aproximada de 250.000 habitants.