Uber ha tomado medidas para hacerse con el control de Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo. La compañía estadounidense ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) valorada en 13.700 millones de euros para adquirir el 100% del capital del grupo alemán, una operación que podría redefinir el mapa mundial del negocio del reparto a domicilio.

La oferta de 41,5 euros por acción llega tras meses de movimientos accionariales. Uber ya controlaba aproximadamente el 25% de Delivery Hero y había ido incrementando progresivamente su participación durante los últimos años. Con el acuerdo alcanzado con algunos de los principales accionistas, la multinacional estadounidense ya tiene garantizado el apoyo de una mayoría significativa del capital.

La operación tiene una lectura especial en Cataluña y en el Estado, porque Delivery Hero es la propietaria de Glovo desde 2022. La plataforma fundada en Barcelona por Òscar Pierre y Sacha Michaud pasó a manos del grupo alemán tras una operación que la valoró en unos 2.300 millones de euros. Desde entonces, Glovo se ha convertido en una de las piezas más relevantes de la estrategia europea de Delivery Hero.

Imagen de un repartidor de UberEats / Eduardo Parra – Europa Press

Líder mundial del reparto a domicilio

Si la opa prospera, Uber integrará bajo el mismo paraguas algunas de las principales marcas globales del sector, entre las cuales Glovo, Talabat, Foodpanda o Baemin. El grupo resultante operaría en 99 países y se convertiría en la plataforma de reparto más grande del mundo fuera de China, reforzando su posición frente a competidores como DoorDash.

La transacción llega en un momento de fuerte consolidación del sector. Tras los años de crecimiento acelerado impulsados por la pandemia, las plataformas buscan ahora ganar dimensión para mejorar la rentabilidad en un negocio marcado por la competencia intensa, los elevados costos logísticos y una regulación laboral cada vez más exigente.

Para facilitar la aprobación de las autoridades de competencia, Delivery Hero ha acordado vender sus actividades en 14 mercados al inversor estadounidense SSW Partners por 1.400 millones de euros. Entre estos negocios están las operaciones de Glovo en España, una decisión que evidencia hasta qué punto la regulación y los litigios laborales han influido en la valoración de los activos del grupo.

Aun así, la opa todavía deberá superar varios filtros regulatorios, especialmente en Europa, donde la concentración del mercado del reparto a domicilio está bajo el escrutinio de las autoridades de competencia. Si recibe la aprobación necesaria, la operación podría cerrarse durante la segunda mitad de 2027.