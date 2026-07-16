Uber ha mogut fitxa per fer-se amb el control de Delivery Hero, la multinacional alemanya propietària de Glovo. La companyia nord-americana ha llançat una oferta pública d’adquisició (opa) valorada en 13.700 milions d’euros per adquirir el 100% del capital del grup alemany, una operació que podria redefinir el mapa mundial del negoci del repartiment a domicili.
L’oferta de 41,5 euros per acció arriba després de mesos de moviments accionarials. Uber ja controlava aproximadament el 25% de Delivery Hero i havia anat incrementant progressivament la seva participació durant els darrers anys. Amb l’acord assolit amb alguns dels principals accionistes, la multinacional nord-americana ja té garantit el suport d’una majoria significativa del capital.
L’operació té una lectura especial a Catalunya i a l’Estat, perquè Delivery Hero és la propietària de Glovo des del 2022. La plataforma fundada a Barcelona per Òscar Pierre i Sacha Michaud va passar a mans del grup alemany després d’una operació que la va valorar en uns 2.300 milions d’euros. Des d’aleshores, Glovo s’ha convertit en una de les peces més rellevants de l’estratègia europea de Delivery Hero.
Líder mundial del repartiment a domicili
Si l’opa prospera, Uber integrarà sota el mateix paraigua algunes de les principals marques globals del sector, entre les quals Glovo, Talabat, Foodpanda o Baemin. El grup resultant operaria en 99 països i es convertiria en la plataforma de repartiment més gran del món fora de la Xina, reforçant la seva posició davant competidors com DoorDash.
La transacció arriba en un moment de forta consolidació del sector. Després dels anys de creixement accelerat impulsats per la pandèmia, les plataformes busquen ara guanyar dimensió per millorar la rendibilitat en un negoci marcat per la competència intensa, els elevats costos logístics i una regulació laboral cada vegada més exigent.
Per facilitar l’aprovació de les autoritats de competència, Delivery Hero ha acordat vendre les seves activitats en 14 mercats a l’inversor nord-americà SSW Partners per 1.400 milions d’euros. Entre aquests negocis hi ha les operacions de Glovo a Espanya, una decisió que evidencia fins a quin punt la regulació i els litigis laborals han pesat en la valoració dels actius del grup.
Tot i això, l’opa encara haurà de superar diversos filtres reguladors, especialment a Europa, on la concentració del mercat del lliurament a domicili està sota l’escrutini de les autoritats de competència. Si rep el vistiplau necessari, l’operació podria tancar-se durant la segona meitat del 2027.