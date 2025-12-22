La Fundació ‘La Caixa’ acuerda con el Gobierno 250 millones en inversión social

La Fundació ‘La Caixa’ y la Generalitat han firmado un nuevo acuerdo marco anual que garantiza una inversión en acción social, cultural y de investigación de 250 millones de euros. Así lo han ratificado esta misma mañana el presidente del Gobierno catalán, Salvador Illa, y el de la entidad, Isidre Fainé; con un pacto que ha elevado la dedicación financiera a este tipo de acciones en 25 millones de euros respecto del 2024. Del total, unos 99 millones de euros se destinarán a programas sociales dirigidos a los colectivos más vulnerables.

Entre los objetivos estratégicos marcados por el acuerdo, destaca la lucha contra la pobreza infantil, la atención a las personas mayores y la promoción de un envejecimiento activo y saludable, la atención de pacientes con enfermedades avanzadas o la inserción laboral y social de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Todo ello además de los programas de becas culturales y académicas que ya promueve la Fundación.

El presidente de la Fundación, Isidre Fainé, ha destacado el aumento del 10% en la financiación a programas sociales pactado con el Gobierno, «con el objetivo de potenciar los proyectos más transformadores, dedicados a fomentar la igualdad de oportunidades» en el país. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alabado la labor de ‘La Caixa’ a la hora de «generar prosperidad y compartirla, para continuar construyendo una Cataluña más justa e igualitaria».

Proyectos de acción social

El acuerdo marco entre ‘La Caixa’ y la Generalitat financiará una serie de programas dirigidos por la misma fundación dedicados a abordar cada uno de los retos que se plantean. Entre otras iniciativas, servirá para llevar adelante las actividades vinculadas a CaixaProinfància, dirigida a niños y adolescentes en situación de pobreza o riesgo de exclusión. El programa está activo desde hace 18 años, y ya ha atendido a más de 123.000 jóvenes en toda Cataluña. También destaca el programa Incorpora, dedicado a mejorar el acceso al mundo laboral de los colectivos con más dificultades, que desde 2006 ha facilitado la creación de unos 129.000 puestos de trabajo de la mano con empresas y entidades sociales catalanas.

Las torres de CaixaBank y la Fundació ‘La Caixa’ en la Diagonal / EP

El acuerdo entre la Generalitat y la Fundación también contempla la atención a personas con enfermedades avanzadas, que ya ha atendido a más de 81.000 pacientes y unos 93.000 familiares desde 2008; así como los programas de atención a la Gente Mayor o las convocatorias de proyectos sociales, a los que se han dedicado unos 10,6 millones de euros en 349 iniciativas en 2025. A todo ello se añade la divulgación que lleva a cabo el Observatorio Social de la Fundación, así como la actividad que lleva a cabo la entidad en el Palau Macaya.

Investigación y cultura

Parte de los 250 millones de euros acordados para 2026 se dedicarán a programas de innovación e investigación en el ámbito de la biomedicina y la salud, con convocatorias que han financiado cerca de una treintena de proyectos innovadores por más de 10 millones de euros en el año saliente. Este año se han impulsado, además, las obras del CaixaResearch Institute, el equipamiento que incluye el primer centro de investigación especializado en inmunología de todo el Estado. Además de la actividad propia, la Fundación mantiene colaboraciones con organizaciones dedicadas a la investigación biomédica de todo el país, como el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), el Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

En cuanto a la cultura, los espacios de exposiciones y actividades culturales de la Fundación han recibido más de 1,7 millones de visitantes en 2025. Destaca la atención que han atraído los CaixaForum en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, así como el CosmoCaixa o los Jardines de Cap Roig. También se han ratificado alianzas con instituciones culturales del calibre del Palau de la Música Catalana, el Auditori o el Gran Teatre del Liceu. Todo ello sumado a más de un centenar de becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado que ha entregado la entidad en 2025, dedicadas a ampliar y completar la formación de estudiantes catalanes en diversos ámbitos del conocimiento y alrededor del mundo.