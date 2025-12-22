La Fundació ‘La Caixa’ pacta amb el Govern 250 milions en inversió social

La Fundació ‘La Caixa’ i la Generalitat han signat un nou acord marc anual que garanteix una inversió en acció social, cultural i de recerca de 250 milions d’euros. Així ho han ratificat aquest mateix matí el president del Govern català, Salvador Illa, i el de l’entitat, Isidre Fainé; amb un pacte que ha elevat la dedicació financera a aquesta mena d’accions en 25 milions d’euros respecte del 2024. Del total, uns 99 milions d’euros aniran destinats a programes socials dirigits als col·lectius més vulnerables.
Entre els objectius estratègics marcats per l’entesa, destaca la lluita contra la pobresa infantil, l’atenció a la gent gran i la promoció d’un envelliment actiu i saludable, l’atenció de pacients amb malalties avançades o la inserció laboral i social de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. Tot plegat a més dels programes de beques culturals i acadèmiques que ja promociona la Fundació.
El president de la Fundació, Isidre Fainé, ha destacat l’augment del 10% en el finançament a programes socials pactat amb el Govern, “amb l’objectiu de potenciar els projectes més transformadors, dedicats a fomentar la igualtat d’oportunitats” en el país. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca de ‘La Caixa’ a l’hora de “generar prosperitat i compartir-la, per continuar construint una Catalunya més justa i igualitària”.
Projectes d’acció social
L’acord marc entre ‘La Caixa’ i la Generalitat finançarà una sèrie de programes dirigits per la mateixa fundació dedicats a entomar cadascun dels reptes que s’hi plantegen. Entre altres iniciatives, servirà per tirar endavant les activitats vinculades CaixaProinfància, dirigida a infants i adolescents en situació de pobresa o risc d’exclusió. El programa està actiu fa 18 anys, i ja ha atès més de 123.000 joves a tot Catalunya. També destaca el programa Incorpora, dedicat a millorar l’accés al món laboral dels col·lectius amb més dificultats, que des del 2006 ha facilitat la creació d’uns 129.000 llocs de treball del bracet amb empreses i entitats socials catalanes.
L’entesa entre la Generalitat i la Fundació també contempla l’atenció a persones amb malalties avançades, que ja ha atès més de 81.000 pacients i uns 93.000 familiars des del 2008; així com els programes d’atenció a la Gent Gran o les convocatòries de projectes socials, a què s’han dedicat uns 10,6 milions d’euros en 349 iniciatives el 2025. A tot plegat s’afegeix la divulgació que porta a terme l’Observatori Social de la Fundació, així com l’activitat que porta a terme l’entitat al Palau Macaya.
Recerca i cultura
Part dels 250 milions d’euros acordats per al 2026 es dedicaran a programes d’innovació i recerca en l’àmbit de la biomedicina i la salut, amb convocatòries que han finançat prop d’una trentena de projectes innovadors per més de 10 milions d’euros en l’any sortint. Enguany s’han impulsat, a més, les obres de CaixaResearch Institute, l’equipament que inclou el primer centre de recerca especialitzat en immunologia de tot l’Estat. A més de l’activitat pròpia, la Fundació manté col·laboracions amb organitzacions dedicades a la recerca biomèdica de tot el país, com ara l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).
Quant a la cultura, els espais d’exposicions i activitats culturals de la Fundació han rebut més d’1,7 milions de visitants el 2025. Destaca l’atenció que han atret els CaixaForum a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, així com el CosmoCaixa o els Jardins de Cap Roig. També s’han ratificat aliances amb institucions culturals de l’escala del Palau de la Música Catalana, l’Auditori o el Gran Teatre del Liceu. Tot plegat afegit al més d’un centenar de beques de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat que ha entregat l’entitat el 2025, dedicades a ampliar i completar la formació d’estudiants catalans en diversos àmbits del coneixement i arreu del món.