El patronato de la Fundación ‘La Caixa’ renueva la presidencia de Fainé por cuatro años más

El patronato de la Fundación ‘La Caixa’ ha renovado al presidente actual, Isidre Fainé, por cuatro años más, según ha aprobado la entidad este lunes en una reunión en la cual también se ha dado luz verde a la reelección de Javier Godó como vicepresidente. También se ha acordado la renovación por un período de dos años de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla como patronos y la entrada de Baldiri Ros, a propuesta del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Asimismo, el patronato ha aprobado un “presupuesto histórico” de 710 millones para el 2026, un 8,4% más que el año pasado.

La reunión también ha servido para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, durante el cual se destinaron 655 millones de euros a su obra social gracias a los cuales la Fundación atendió a unas 250.000 personas de España y Portugal a través de los programas de intervención social directa. Desde su transformación en Fundación Bancaria en el año 2014, la entidad ha dedicado 6.150 millones de euros al impulso de iniciativas sociales, proyectos de investigación, becas y actividades culturales con el objetivo de contribuir a la mejora de la sociedad, pero con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El presidente de la Fundación «la Caixa», Isidre Fainé / Fundación «la Caixa»

Plan Estratégico 2025-2030

El presupuesto de la Fundación Bancaria ‘La Caixa’ para el 2026 se enmarca en las líneas maestras marcadas en el Plan Estratégico 2025-2030 que la fundación presentó el pasado mes de junio y que prevé una inversión de más de 4.000 millones de euros en cinco años para impulsar la transformación social. «Me gustaría agradecer al patronato la confianza que ha vuelto a depositar en mí para presidir la entidad», ha dicho el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé. “Considero que la vida es servicio, y en este sentido es un verdadero honor poder continuar dando continuidad a un proyecto que, desde la independencia de actuación que le otorgan sus más de 120 años de historia, se mantiene fiel a sus principios”.

Fainé también ha destacado la «vocación de servicio a la sociedad y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad» y ha asegurado que, con el nuevo presupuesto aprobado para el 2026, la entidad redobla sus esfuerzos para atender a más colectivos y personas, especialmente en el ámbito social. Y lo hace en un momento en el cual los “índices de pobreza y desigualdad continúan creciendo, no solo en España y Portugal, sino en todo el mundo”. Del presupuesto global de 710 millones para este año, alrededor del 60%, es decir, más de 415 millones, se destinarán a programas de transformación social como CaixaProinfancia, que busca combatir la pobreza infantil, y proyectos de integración laboral como Incorpora y Reincorpora.

El área de investigación y becas dispondrá de 147 millones, el 20% del presupuesto, para convocatorias de investigación médica como CaixaResearch de Investigación en Salud y CaixaImpulse de Innovación, así como el desarrollo del CaixaResearch Institute o el programa de Becas. El otro 20%, unos 147 millones más, se destinarán a la divulgación de la cultura y de la ciencia a través de la red de centros CaixaFòrum, el Museo de la Ciencia Cosmocaixa y diversas exposiciones itinerantes, conciertos y conferencias.