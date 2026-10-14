Juno House impulsa un nuevo restaurante para dar visibilidad al talento femenino de la gastronomía

Juno House ha presentado Juno Kitchen, un nuevo restaurante ejecutivo que nace con el objetivo de dar visibilidad al talento femenino del sector gastronómico y generar nuevas oportunidades profesionales. Situado en la sede de la entidad, en la esquina de las calles Aribau y Diagonal de Barcelona, el proyecto quiere convertir la mesa en un espacio de encuentro entre cocineras, productoras, artesanas, empresas y profesionales.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Juno House por impulsar el liderazgo femenino y favorecer la colaboración entre sectores. El restaurante no se limita a ofrecer una propuesta culinaria, sino que quiere dar a conocer las trayectorias de las profesionales que están detrás de los platos y de los productos, así como facilitar conexiones que puedan derivar en nuevas colaboraciones empresariales.

«Si en Juno teníamos un restaurante, debía estar alineado con nuestro propósito. Queremos que, además de descubrir un plato, un producto o un restaurante, las personas conozcan a la profesional que está detrás y el proyecto que está impulsando», ha explicado Beatriz de Vicente, consejera delegada de Juno House.

Una brecha de género en los puestos de liderazgo

El proyecto pone el foco en la desigualdad entre la presencia de las mujeres en el sector gastronómico y su acceso a los puestos de responsabilidad y reconocimiento. Según los datos recogidos por Juno House, las mujeres representan más del 50% de la fuerza laboral de la hostelería, pero solo constituyen el 19% de los chefs profesionales, según Worldchefs.

La diferencia también se refleja en la alta cocina. De acuerdo con los datos de Chef’s Pencil citados por la entidad, solo el 11% de los restaurantes con estrella Michelin en España están liderados por mujeres, es decir, aproximadamente uno de cada nueve establecimientos.

La desigualdad se extiende más allá de los fogones y llega también a la producción alimentaria. Según las cifras de FADEMUR recogidas en la presentación, las mujeres representan el 49% de la población rural, pero solo dirigen el 24% de las explotaciones agrarias.

Ante esta realidad, Juno Kitchen quiere dar protagonismo a profesionales de toda la cadena gastronómica, desde la producción agrícola y la comercialización de alimentos hasta la cocina, la pastelería y la artesanía. La voluntad es que el reconocimiento no se concentre únicamente en los restaurantes o los nombres más conocidos, sino que llegue también a los proyectos que contribuyen a construir la experiencia gastronómica.

De la producción agrícola a la pastelería artesanal

La primera temporada del proyecto, que se extenderá de octubre a diciembre de 2026, contará con la participación de profesionales de diferentes ámbitos. Entre ellas están Lluïsa Ripoll, gerente de Peix.cat y vicepresidenta del Mercado de la Boqueria; Carla Gili, olivicultora y cofundadora de Anècdota Rural, y Cristina Hu, fundadora de Café Lisu, especializada en cafés de Yunnan, al suroeste de China.

También participan Valentina Pizzuti, fundadora de Valentina e Pasqualina, dedicada a la elaboración artesanal de tiramisú; Fatoumata Sawaneh, impulsora de NIA, una bebida sin alcohol inspirada en el bissap, una infusión de hibisco popular en África occidental, y Carme Sàbat, vinculada a la pastelería artesana familiar de Sant Cugat del Vallès.

La iniciativa incorpora igualmente a Núria De Frutos Dachs, creadora de De Frutos Cerámica, especializada en vajilla hecha a mano; Patri Gómez, sumiller del Bar del Pla; Julia París, de Sobremesas, dedicada a la decoración de eventos, y Marta Soldevilla y Nagore Vitallé, cofundadoras de Bastida for Work, una firma de ropa laboral funcional y de producción local.

Durante la presentación, las participantes reivindicaron el valor de los productos, los oficios artesanos y los procesos de elaboración, así como la necesidad de dar más reconocimiento a las mujeres que lideran negocios del sector. El proyecto cuenta, además, con la participación de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, que contribuirá a conectar la iniciativa con chefs y otros referentes gastronómicos.

Menús ejecutivos y encuentros profesionales

La oferta de Juno Kitchen se articula alrededor de tres ejes: un menú ejecutivo diario basado en la cocina tradicional y los platos para compartir, la celebración de eventos profesionales a medida y una agenda de actividades gastronómicas protagonizadas por las profesionales vinculadas al proyecto.

El restaurante también ofrecerá servicios de catering y comidas para empresas, con una atención especial a los encuentros y cenas de Navidad de esta primera temporada. Los menús compartidos se plantean como una oportunidad para descubrir nuevos productos y proyectos, pero también para favorecer las relaciones profesionales en un entorno diferente al de las reuniones de trabajo convencionales.

Con esta propuesta, Juno House amplía su actividad en el ámbito gastronómico y refuerza su objetivo de conectar mujeres directivas, empresarias, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores. Fundada en Barcelona en 2022, la entidad reúne una comunidad de más de 600 socias y cuenta con el apoyo de más de 50 empresas colaboradoras.

Juno Kitchen traslada esta filosofía a la gastronomía con la voluntad de que compartir mesa sirva no solo para disfrutar de la comida, sino también para dar a conocer el talento femenino y abrir nuevas vías de colaboración.