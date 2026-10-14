Juno House impulsa un nou restaurant per donar visibilitat al talent femení de la gastronomia

Juno House ha presentat Juno Kitchen, un nou restaurant executiu que neix amb l’objectiu de donar visibilitat al talent femení del sector gastronòmic i generar noves oportunitats professionals. Situat a la seu de l’entitat, a la cantonada dels carrers d’Aribau i la Diagonal de Barcelona, el projecte vol convertir la taula en un espai de trobada entre cuineres, productores, artesanes, empreses i professionals.
La iniciativa s’emmarca en l’aposta de Juno House per impulsar el lideratge femení i afavorir la col·laboració entre sectors. El restaurant no es limita a oferir una proposta culinària, sinó que vol donar a conèixer les trajectòries de les professionals que hi ha darrere dels plats i dels productes, així com facilitar connexions que puguin derivar en noves col·laboracions empresarials.
“Si a Juno teníem un restaurant, havia d’estar alineat amb el nostre propòsit. Volem que, a més de descobrir un plat, un producte o un restaurant, les persones coneguin la professional que hi ha al darrere i el projecte que està impulsant”, ha explicat Beatriz de Vicente, consellera delegada de Juno House.
Una bretxa de gènere en els llocs de lideratge
El projecte posa el focus en la desigualtat entre la presència de les dones en el sector gastronòmic i el seu accés als llocs de responsabilitat i reconeixement. Segons les dades recollides per Juno House, les dones representen més del 50% de la força laboral de l’hostaleria, però només constitueixen el 19% dels xefs professionals, segons Worldchefs.
La diferència també es reflecteix en l’alta cuina. D’acord amb les dades de Chef’s Pencil citades per l’entitat, només l’11% dels restaurants amb estrella Michelin a Espanya estan liderats per dones, és a dir, aproximadament un de cada nou establiments.
La desigualtat s’estén més enllà dels fogons i arriba també a la producció alimentària. Segons les xifres de FADEMUR recollides en la presentació, les dones representen el 49% de la població rural, però només dirigeixen el 24% de les explotacions agràries.
Davant d’aquesta realitat, Juno Kitchen vol donar protagonisme a professionals de tota la cadena gastronòmica, des de la producció agrícola i la comercialització d’aliments fins a la cuina, la pastisseria i l’artesania. La voluntat és que el reconeixement no es concentri únicament en els restaurants o els noms més coneguts, sinó que arribi també als projectes que contribueixen a construir l’experiència gastronòmica.
De la producció agrícola a la pastisseria artesanal
La primera temporada del projecte, que s’estendrà d’octubre a desembre del 2026, comptarà amb la participació de professionals de diferents àmbits. Entre elles hi ha Lluïsa Ripoll, gerent de Peix.cat i vicepresidenta del Mercat de la Boqueria; Carla Gili, olivicultora i cofundadora d’Anècdota Rural, i Cristina Hu, fundadora de Café Lisu, especialitzada en cafès de Yunnan, al sud-oest de la Xina.
També hi participen Valentina Pizzuti, fundadora de Valentina e Pasqualina, dedicada a l’elaboració artesanal de tiramisú; Fatoumata Sawaneh, impulsora de NIA, una beguda sense alcohol inspirada en el bissap, una infusió d’hibisc popular a l’Àfrica occidental, i Carme Sàbat, vinculada a la pastisseria artesana familiar de Sant Cugat del Vallès.
La iniciativa incorpora igualment Núria De Frutos Dachs, creadora de De Frutos Cerámica, especialitzada en vaixella feta a mà; Patri Gómez, sumiller del Bar del Pla; Julia París, de Sobremesas, dedicada a la decoració d’esdeveniments, i Marta Soldevilla i Nagore Vitallé, cofundadores de Bastida for Work, una firma de roba laboral funcional i de producció local.
Durant la presentació, les participants van reivindicar el valor dels productes, els oficis artesans i els processos d’elaboració, així com la necessitat de donar més reconeixement a les dones que lideren negocis del sector. El projecte compta, a més, amb la participació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que contribuirà a connectar la iniciativa amb xefs i altres referents gastronòmics.
Menús executius i trobades professionals
L’oferta de Juno Kitchen s’articula al voltant de tres eixos: un menú executiu diari basat en la cuina tradicional i els plats per compartir, la celebració d’esdeveniments professionals a mida i una agenda d’activitats gastronòmiques protagonitzades per les professionals vinculades al projecte.
El restaurant també oferirà serveis de càtering i àpats per a empreses, amb una atenció especial a les trobades i els sopars de Nadal d’aquesta primera temporada. Els menús compartits es plantegen com una oportunitat per descobrir nous productes i projectes, però també per afavorir les relacions professionals en un entorn diferent del de les reunions de treball convencionals.
Amb aquesta proposta, Juno House amplia la seva activitat en l’àmbit gastronòmic i reforça el seu objectiu de connectar dones directives, empresàries, emprenedores i professionals de diferents sectors. Fundada a Barcelona el 2022, l’entitat reuneix una comunitat de més de 600 sòcies i compta amb el suport de més de 50 empreses col·laboradores.
Juno Kitchen trasllada aquesta filosofia a la gastronomia amb la voluntat que compartir taula serveixi no només per gaudir del menjar, sinó també per donar a conèixer el talent femení i obrir noves vies de col·laboració.