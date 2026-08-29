Holaluz evita el expediente de inhabilitación

Buenas noticias para las empresas catalanas después de que la comercializadora eléctrica catalana liderada por Carlota Pi, Holaluz, haya evitado el expediente de inhabilitación que se erigía como una amenaza sobre su futuro, ya que implicaba la inhabilitación y el traspaso de clientes de la compañía en un procedimiento iniciado el pasado 16 de julio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que se archiva el expediente de inhabilitación a la comercializadora eléctrica catalana. El procedimiento iniciado por el gobierno español contra Holaluz implicaba una sanción contra la comercializadora por un impago de los peajes eléctricos por un importe de 4,4 millones de euros.

Holaluz celebra la decisión y niega cualquier problema en la compañía

La comercializadora liderada por Carlota Pi ha celebrado el archivo del expediente y, en declaraciones recogidas por la ACN, la líder de la compañía, Carlota Pi, ha asegurado que la empresa está «al corriente de pagos». Según Pi, el procedimiento que se inició contra la comercializadora eléctrica catalana llegó por culpa «de una situación puntual derivada de una discrepancia sobre la exigibilidad de determinadas facturas, que contaban con un plan de pagos» y niega que la compañía catalana tuviera ningún tipo de problema en su actividad profesional.

La presidenta y cofundadora de Holaluz, Carlota Pi, durante la rueda de prensa en la sede de la compañía el 20 de febrero del 2019 (Horizontal) | Lluís Sibils

«En ningún caso respondía a una voluntad de impago ni a una situación patrimonial que impidiera a la compañía atender regularmente sus obligaciones», ha señalado una Pi que ha asegurado que «actualmente, tanto las facturas sobre las que existía la discrepancia como las posteriores están íntegramente pagadas y Holaluz se encuentra al corriente de sus obligaciones con las distribuidoras». De hecho, la líder de la comercializadora catalana destaca que esta se encuentra «saneada» a pesar de que se han tenido que aplicar recortes generados por el conflicto en Oriente Medio.