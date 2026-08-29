Holaluz esquiva l’expedient d’inhabilitació

Bones notícies per a les empreses catalanes després que la comercialitzadora elèctrica catalana liderada per Carlota Pi, Holaluz, hagi esquivat l’expedient d’inhabilitació que s’erigia en una amenaça sobre el seu futur, ja que implicava la inhabilitació i el traspàs de clients de la companyia en un procediment iniciat el passat 16 de juliol. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en la qual s’arxiva l’expedient d’inhabilitació a la comercialitzadora elèctrica catalana. El procediment iniciat pel govern espanyol contra Holaluz implicava una sanció contra la comercialitzadora per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d’euros.
Holaluz celebra la decisió i nega cap problema a la companyia
La comercialitzadora liderada per Carlota Pi ha celebrat l’arxivament de l’expedient i, en declaracions recollides per l’ACN, la líder de la companyia, Carlota Pi, ha assegurat que l’empresa està “al corrent de pagaments”. Segons Pi el procediment que es va iniciar contra la comercialitzadora elèctrica catalana va arribar per culpa “d’una situació puntual derivada d’una discrepància sobre l’exigibilitat de determinades factures, que comptaven amb un pla de pagaments” i nega que la companyia catalana tingués cap mena de problema en la seva activitat professional.
“En cap cas responia a una voluntat d’impagament ni a una situació patrimonial que impedís a la companyia atendre regularment les seves obligacions” ha assenyalat una Pi que ha assegurat que “actualment, tant les factures sobre les quals existia la discrepància com les posteriors estan íntegrament pagades i Holaluz es troba al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores”. De fet, la líder de la comercialitzadora catalana destaca que aquesta es troba “sanejada” malgrat que s’han hagut d’aplicar retallades generades pel conflicte a l’Orient Mitjà.