CriteriaCaixa, el brazo inversor de La Caixa, ha anunciado que prevé invertir 8.000 millones de euros entre 2025 y 2030, tal como ha explicado en un comunicado el holding, para alinear su plan estratégico al que publicó la Fundación La Caixa.

En este documento, CriteriaCaixa prevé poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones de dividendos para que se destinen a programas sociales, de investigación y becas.

CriteriaCaixa ha detallado que la gestión de sus inversiones se ha “reorganizado” en cuatro grandes carteras. Entre estas destacan las inversiones relevantes, formadas por compañías “preferentemente” cotizadas, entre las que se encuentran Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia o Aigües de Barcelona. En este sentido, será una cartera que se dirigirá a compañías que desarrollen las actividades “principalmente en sectores clave de la economía, con perspectivas de futuro y visión industrial”, en las cuales haya una “combinación adecuada” entre la retribución a los accionistas y el crecimiento del negocio.

Además, el holding también tendrá una cartera de inversiones alternativas, donde se incluirán activos inmobiliarios para generar rentas recurrentes y con aspiración a una potencial revalorización. Por otro lado, también habrá participaciones financieras en fondos de terceros e inversiones en empresas en fases incipientes de su actividad, sobre todo en sectores vinculados a la tecnología y la biotecnología. Por último, una cartera de inversión estará destinada a la liquidez, con la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo.

Logotipo de CriteriaCaixa / ACN

Un perfil inversor «conservador»

Finalmente, también está la participación fundacional, que se concreta con el mantenimiento de una participación mínima del 30% en CaixaBank.

Desde CriteriaCaixa también se ha especificado que, en general, el perfil financiero que se mantendrá será una posición “conservadora”, con niveles de deuda “moderados” y una diversificación “adecuada” de fuentes de financiación.

Según ha detallado el holding, a finales de junio el valor total bruto de los activos de CriteriaCaixa había alcanzado los 37.252 millones de euros, en un primer semestre que aseguran ha estado marcado por “la evolución positiva del valor de las participadas”.

Con este proceso de adaptar el plan estratégico de CriteriaCaixa al de la Fundación ‘La Caixa’, el presidente de la Fundación y de Criteria, Isidre Fainé, ha destacado que “la hoja de ruta mantiene el mismo rumbo de siempre”, que se encuentra centrado en “dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación” porque esto permita “reforzar las capacidades de la obra social”. En este sentido, ha asegurado que se aplicarán “políticas de inversión responsables” para que se pueda “maximizar el impacto social positivo”.