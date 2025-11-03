CriteriaCaixa, el braç inversor de La Caixa, ha anunciat que preveu invertir 8.000 milions d’euros entre 2025 i 2030, tal com ha explicat en un comunicat el hòlding, per alinear el seu pla estratègic al qual va publicar la Fundació La Caixa.
En aquest document, CriteriaCaixa preveu posar a disposició de la Fundació més de 4.000 milions de dividends perquè es destinin a programes socials, de recerca i beques.
CriteriaCaixa ha detallat que la gestió de les seves inversions s’ha “reorganitzat” en quatre grans carteres. Entre aquestes ressalten les inversions rellevants, formades per companyies “preferentment” cotitzades, entre les que es troba Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia o Aigües de Barcelona. En aquest sentit, serà una cartera que s’adreçarà a companyies que desenvolupin les activitats “primordialment en sectors clau de l’economia, amb perspectives de futur i visió industrial”, en les quals hi hagi una “combinació adequada” entre la retribució als accionistes i el creixement del negoci.
A més, el hòlding també tindrà una cartera d’inversions alternatives, on s’inclouran actius immobiliaris per generar rendes recurrents i amb aspiració a una potencial revaloració. Per altra banda, també hi haurà participacions financeres en fons de tercers i inversions en empreses en fases incipients de la seva activitat, sobretot en sectors vinculats a la tecnologia i la biotecnologia. Per últim, una cartera d’inversió estarà destinada a la liquiditat, amb la finalitat de mantenir fons disponibles per atendre les necessitats i compromisos contrets a curt termini.
Un perfil inversor “conservador”
Finalment, també hi ha la participació fundacional, que es concreta amb el manteniment d’una participació mínima del 30% a CaixaBank.
Des de CriteriaCaixa també s’ha especificat que, en general, el perfil financer que es mantindrà serà una posició “conservadora”, amb nivells de deute “moderats” i una diversificació “adequada” de fonts de finançament.
Segons ha detallat el hòlding, a finals de juny el valor total brut dels actius de CriteriaCaixa havia arribat fins als 37.252 milions d’euros, en un primer semestre que asseguren ha estat marcat per “l’evolució positiva del valor de les participades”.
Amb aquest procés d’adaptar el pla estratègic de CriteriaCaixa al de la Fundació ‘La Caixa’, el president de la Fundació i de Criteria, Isidre Fainé, ha destacat que “el full de ruta manté el mateix nord de sempre”, que es troba centrat en “dotar de dividends i fer créixer el patrimoni de la Fundació” perquè això permeti “reforçar les capacitats de l’obra social”. En aquest sentit, ha assegurat que s’aplicaran “polítiques d’inversió responsables” perquè es pugui “maximitzar l’impacte social positiu”.