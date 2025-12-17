Criteria aprofita els moviments de BlackRock per reforçar la seva posició a Naturgy

CriteriaCaixa ha aprofitat els últims moviments dels fons estatunidenc BlackRock per elevar un 2% la seva participació a Naturgy i recuperar la posició que tenia en la gasista abans de l’autoopa que la companyia va executar abans de l’estiu. Segons la informació oficial publicada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el holding d’inversions de la Fundació laCaixa disposa ara de gairebé el 26% de les accions de Naturgy. Criteria tenia el 26,7% de les accions abans de l’autoopa, després es va quedar amb el 24% i des d’aquesta setmana controla prop del 26% de les participacions. L’import de la transacció va ser de 485 milions d’euros.
En concret, l’entitat ha augmentat la seva participació a Naturgy des del 23,964% fins al 25,986% i es consolida com el primer inversor de la gasista per davant de Rijoa/CVC, que controla al voltant del 18,58% de la companyia, i del fons australià IFM Investors, que té el 15,17% del capital, segons els registres de la CNMV. La posició de CriteriaCaixa correspon íntegrament a drets de vots atribuïts a les accions, amb un total de 251,96 milions de títols valorats en 6.200 milions d’euros a preus actuals de mercat.
BlackRock desfà posicions i es queda amb el 12,6%
BlackRock ha reduït la seva participació a Naturgy fins al 12,626% després que Global Infrastructure Partners (GIP), propietat del fons estatunidenc, va vendre un 7,1% de les seves accions i ara controla 1,2% del capital de manera directa i un 11,4% a través de GIP. D’aquesta manera, BlackRock passa a ser el quart accionista de la gasista i consolida la sortida progressiva de GIP, que va entrar a Naturgy l’any 2016 després de comprar un 20% de les accions a Repsol i Criteria.
El fons ha explicat a la CNMV que ha rebaixat la seva participació per sota del 15% –abans de l’operació era del 18,831%. Fa una setmana, GIP va encarregar al banc JP Morgan la col·locació de 69 milions d’accions de Naturgy a través d’una operació anomenada accelerated bookbuilt offering que només es dirigia a inversors qualificats, explica Europa Press. La venda va reportar uns 1.700 milions d’euros al fons, que va col·locar 68,82 milions d’accions a 24,75 euros per títol, preu que suposa un descompte del 5,4% respecte del tancament previ de Natrgy, que cotitzava a 26,16 euros per acció.