CriteriaCaixa ha aprovechado los últimos movimientos de los fondos estadounidenses BlackRock para aumentar un 2% su participación en Naturgy y recuperar la posición que tenía en la gasista antes de la autoopa que la compañía ejecutó antes del verano. Según la información oficial publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el holding de inversiones de la Fundación laCaixa dispone ahora de casi el 26% de las acciones de Naturgy. Criteria tenía el 26,7% de las acciones antes de la autoopa, después se quedó con el 24% y desde esta semana controla cerca del 26% de las participaciones. El importe de la transacción fue de 485 millones de euros.

En concreto, la entidad ha aumentado su participación en Naturgy desde el 23,964% hasta el 25,986% y se consolida como el primer inversor de la gasista por delante de Rijoa/CVC, que controla alrededor del 18,58% de la compañía, y del fondo australiano IFM Investors, que tiene el 15,17% del capital, según los registros de la CNMV. La posición de CriteriaCaixa corresponde íntegramente a derechos de votos atribuidos a las acciones, con un total de 251,96 millones de títulos valorados en 6.200 millones de euros a precios actuales de mercado.

Un hombre pasa por delante de la sede corporativa de Naturgy en Madrid / Eduardo Parra – Europa Press

BlackRock reduce posiciones y se queda con el 12,6%

BlackRock ha reducido su participación en Naturgy hasta el 12,626% después de que Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad del fondo estadounidense, vendiera un 7,1% de sus acciones y ahora controla 1,2% del capital de manera directa y un 11,4% a través de GIP. De esta manera, BlackRock pasa a ser el cuarto accionista de la gasista y consolida la salida progresiva de GIP, que entró en Naturgy en el año 2016 tras comprar un 20% de las acciones a Repsol y Criteria.

El fondo ha explicado a la CNMV que ha reducido su participación por debajo del 15% –antes de la operación era del 18,831%. Hace una semana, GIP encargó al banco JP Morgan la colocación de 69 millones de acciones de Naturgy a través de una operación llamada accelerated bookbuilt offering que solo se dirigía a inversores calificados, explica Europa Press. La venta reportó unos 1.700 millones de euros al fondo, que colocó 68,82 millones de acciones a 24,75 euros por título, precio que supone un descuento del 5,4% respecto del cierre previo de Naturgy, que cotizaba a 26,16 euros por acción.