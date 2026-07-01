La compañía mallorquina Camper ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional tras adquirir una participación mayoritaria de la firma griega Ancient Greek Sandals, especializada en sandalias artesanales de inspiración helénica. La operación, de la cual no se ha hecho público el importe económico, permite a la empresa balear ampliar su portafolio de marcas y reforzar su presencia en el segmento del calzado premium.

Fundada en Mallorca en 1975, Camper es una de las empresas españolas de moda con más proyección internacional. Actualmente comercializa sus productos en cerca de un centenar de países a través de una extensa red de tiendas propias, franquicias y distribuidores, y en los últimos años ha apostado por diversificar el negocio más allá de su marca principal.

La incorporación de Ancient Greek Sandals se enmarca en esta estrategia de crecimiento más allá de Camper. La firma griega, creada en 2013 por los diseñadores Christina Martini y Nikolas Minoglou, se ha consolidado como una marca de referencia en el segmento de las sandalias de lujo gracias a una propuesta basada en la artesanía, la producción local y un diseño inspirado en la cultura clásica griega. Actualmente está presente en más de sesenta mercados y vende sus productos tanto a través del comercio electrónico como en algunos de los principales grandes almacenes y tiendas multimarca internacionales.

Según han explicado las dos empresas, el objetivo de la operación es acelerar el crecimiento internacional de Ancient Greek Sandals aprovechando la experiencia industrial, logística y comercial de Camper. A pesar del cambio accionarial, la marca mantendrá su identidad, su equipo directivo y la producción en Grecia, un elemento considerado clave para preservar su valor diferencial.

Una apuesta para crecer sin perder identidad

Para Camper, esta adquisición representa una nueva muestra de su voluntad de crecer mediante marcas con una fuerte personalidad propia en lugar de integrarlas bajo la marca corporativa. Se trata de un modelo que busca generar sinergias en ámbitos como la distribución internacional, la cadena de suministro o el desarrollo digital, manteniendo a la vez el posicionamiento independiente de cada enseña.

La compañía mallorquina lleva años impulsando una estrategia de innovación e internacionalización que le ha permitido consolidarse como una de las grandes referencias europeas del sector del calzado. Además de su actividad tradicional, ha desarrollado iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, los nuevos materiales y la digitalización del negocio.

Consolidación en el mercado premium

La operación también refleja la tendencia de consolidación que vive el sector internacional del calzado y la moda, donde muchas empresas buscan crecer incorporando marcas de nicho con una identidad muy definida y una elevada proyección internacional.

Ancient Greek Sandals continuará operando desde Grecia, a la vez que podrá aprovechar la infraestructura global de la compañía mallorquina para acelerar su expansión en nuevos mercados.