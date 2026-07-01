La companyia mallorquina Camper ha fet un nou pas en la seva estratègia de creixement internacional després d’adquirir una participació majoritària de la firma grega Ancient Greek Sandals, especialitzada en sandàlies artesanals d’inspiració hel·lènica. L’operació, de la qual no s’ha fet públic l’import econòmic, permet a l’empresa balear ampliar el seu portafolis de marques i reforçar la seva presència en el segment del calçat premium.
Fundada a Mallorca el 1975, Camper és una de les empreses espanyoles de moda amb més projecció internacional. Actualment comercialitza els seus productes en prop d’un centenar de països a través d’una extensa xarxa de botigues pròpies, franquícies i distribuïdors, i en els darrers anys ha apostat per diversificar el negoci més enllà de la seva marca principal.
La incorporació d’Ancient Greek Sandals s’emmarca en aquesta estratègia de creixement més enllà de Camper. La firma grega, creada el 2013 pels dissenyadors Christina Martini i Nikolas Minoglou, s’ha consolidat com una marca de referència en el segment de les sandàlies de luxe gràcies a una proposta basada en l’artesania, la producció local i un disseny inspirat en la cultura clàssica grega. Actualment és present en més de seixanta mercats i ven els seus productes tant a través del comerç electrònic com en alguns dels principals grans magatzems i botigues multimarca internacionals.
Segons han explicat les dues empreses, l’objectiu de l’operació és accelerar el creixement internacional d’Ancient Greek Sandals aprofitant l’experiència industrial, logística i comercial de Camper. Tot i el canvi accionarial, la marca mantindrà la seva identitat, el seu equip directiu i la producció a Grècia, un element considerat clau per preservar el seu valor diferencial.
Una aposta per créixer sense perdre identitat
Per a Camper, aquesta adquisició representa una nova mostra de la seva voluntat de créixer mitjançant marques amb una forta personalitat pròpia per comptes d’integrar-les sota la marca corporativa. Es tracta d’un model que busca generar sinergies en àmbits com la distribució internacional, la cadena de subministrament o el desenvolupament digital, mantenint alhora el posicionament independent de cada ensenya.
La companyia mallorquina fa anys que impulsa una estratègia d’innovació i internacionalització que li ha permès consolidar-se com una de les grans referències europees del sector del calçat. A més de la seva activitat tradicional, ha desenvolupat iniciatives vinculades a la sostenibilitat, els nous materials i la digitalització del negoci.
Consolidació en el mercat prèmium
L’operació també reflecteix la tendència de consolidació que viu el sector internacional del calçat i la moda, on moltes empreses busquen créixer incorporant marques de nínxol amb una identitat molt definida i una elevada projecció internacional.
Ancient Greek Sandals continuarà operant des de Grècia, alhora que podrà aprofitar la infraestructura global de la companyia mallorquina per accelerar la seva expansió en nous mercats.