CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 12,9% más que durante el mismo período del año anterior, cuando ganó 4.397 millones. La entidad financiera atribuye la mejora de los resultados al crecimiento de la actividad comercial, especialmente al buen comportamiento del financiamiento a familias y empresas y al aumento de los ingresos por servicios.

El margen de intereses, que recoge principalmente la diferencia entre los ingresos que el banco obtiene por los préstamos y los costos que asume para remunerar los depósitos y otras fuentes de financiamiento, se ha situado en 8.186 millones de euros, un 2,9% más que hace un año. La mejora se explica, según la entidad, por el crecimiento de los volúmenes de negocio. También han contribuido positivamente los ingresos por servicios, que han aumentado un 7,7%, hasta los 4.182 millones de euros.

Dentro de este apartado, los ingresos procedentes de la gestión patrimonial han crecido un 12,5%, hasta los 1.669 millones, mientras que los vinculados a los seguros de protección han aumentado un 14,5%, hasta los 1.000 millones. En cambio, las comisiones bancarias han retrocedido un 0,9%, hasta los 1.513 millones. En conjunto, el margen bruto —que agrupa los ingresos totales de la entidad— ha avanzado un 4,4%, hasta los 12.656 millones de euros.

Los resultados también están condicionados por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), que ha supuesto una carga de 452 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a los 446 millones del mismo período de 2025. En cuanto a los gastos de administración y amortización, han aumentado un 4,3%, hasta los 5.004 millones de euros.

El presidente de Caixabank, Tomás Muniesa, en su intervención en la junta general de accionistas / EP

El crédito a empresas y familias gana peso

La actividad crediticia ha sido uno de los principales motores de los resultados. La cartera de crédito sano de CaixaBank ha crecido un 8% interanual, hasta los 397.469 millones de euros. El financiamiento a las empresas ha experimentado el incremento más destacado, con un aumento del 11,4%, equivalente a 19.404 millones de euros más que en septiembre del año pasado. En el caso de las hipotecas, el crecimiento ha sido del 7%, mientras que el crédito al consumo ha avanzado un 9,8%.

Paralelamente, los recursos de clientes han alcanzado los 760.353 millones de euros, un 5,6% más que un año antes. Los activos bajo gestión han aumentado un 10,6%, hasta los 216.333 millones, impulsados tanto por los fondos de inversión como por los planes de pensiones. Los depósitos de clientes, por su parte, han crecido un 2,7%, hasta los 438.932 millones de euros.

El volumen de negocio del grupo, que integra el crédito y los recursos gestionados, se ha situado en 1,16 billones de euros, un 6,4% más en términos interanuales. La entidad también ha reforzado la captación de clientes y ya supera los 21 millones en España y Portugal, tras incorporar cerca de 480.000 de netos en los últimos doce meses.

La filial digital imagin ha cerrado septiembre con 4,3 millones de clientes, un 9% más que hace un año, y un volumen de negocio de cerca de 24.300 millones de euros, con un crecimiento del 18%.

Menos morosidad y dividendo de 1.281 millones

En paralelo al crecimiento del negocio, CaixaBank ha mejorado sus indicadores de calidad crediticia. La tasa de morosidad ha bajado hasta el 1,76%, mientras que la ratio de cobertura de los créditos dudosos se ha situado en el 82%. La rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) de los últimos doce meses ha alcanzado el 18,8%.

En cuanto a la retribución a los accionistas, el consejo de administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 1.281 millones de euros, equivalente a 18,44 céntimos brutos por acción, que se pagará el próximo 6 de noviembre. El importe representa el 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026. La entidad prevé distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio anual entre los accionistas, con un segundo pago complementario previsto para abril de 2027, sujeto a la aprobación de la junta general.

CaixaBank mantiene una ratio de capital CET1 del 12,5%, después de descontar el impacto del programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado en abril. La entidad también dispone de 151.506 millones de euros en activos líquidos y una ratio de cobertura de liquidez del 178%, por encima del mínimo regulador del 100%.