CaixaBank ha obtingut un benefici net de 4.962 milions d’euros entre el gener i el setembre del 2026, un 12,9% més que durant el mateix període de l’any anterior, quan va guanyar 4.397 milions. L’entitat financera atribueix la millora dels resultats al creixement de l’activitat comercial, especialment al bon comportament del finançament a famílies i empreses i a l’augment dels ingressos per serveis.
El marge d’interessos, que recull principalment la diferència entre els ingressos que el banc obté pels préstecs i els costos que assumeix per remunerar els dipòsits i altres fonts de finançament, s’ha situat en 8.186 milions d’euros, un 2,9% més que fa un any. La millora s’explica, segons l’entitat, pel creixement dels volums de negoci. També han contribuït positivament els ingressos per serveis, que han augmentat un 7,7%, fins als 4.182 milions d’euros.
Dins d’aquest apartat, els ingressos procedents de la gestió patrimonial han crescut un 12,5%, fins als 1.669 milions, mentre que els vinculats a les assegurances de protecció han augmentat un 14,5%, fins als 1.000 milions. En canvi, les comissions bancàries han retrocedit un 0,9%, fins als 1.513 milions. En conjunt, el marge brut —que agrupa els ingressos totals de l’entitat— ha avançat un 4,4%, fins als 12.656 milions d’euros.
Els resultats també estan condicionats per l’impost sobre el marge d’interessos i comissions (IMIC), que ha suposat una càrrega de 452 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any, davant dels 446 milions del mateix període del 2025. Pel que fa a les despeses d’administració i amortització, han augmentat un 4,3%, fins als 5.004 milions d’euros.
El crèdit a empreses i famílies guanya pes
L’activitat creditícia ha estat un dels principals motors dels resultats. La cartera de crèdit sa de CaixaBank ha crescut un 8% interanual, fins als 397.469 milions d’euros. El finançament a les empreses ha experimentat l’increment més destacat, amb un augment de l’11,4%, equivalent a 19.404 milions d’euros més que el setembre de l’any passat. En el cas de les hipoteques, el creixement ha estat del 7%, mentre que el crèdit al consum ha avançat un 9,8%.
Paral·lelament, els recursos de clients han arribat als 760.353 milions d’euros, un 5,6% més que un any abans. Els actius sota gestió han augmentat un 10,6%, fins als 216.333 milions, impulsats tant pels fons d’inversió com pels plans de pensions. Els dipòsits de clients, per la seva banda, han crescut un 2,7%, fins als 438.932 milions d’euros.
El volum de negoci del grup, que integra el crèdit i els recursos gestionats, s’ha situat en 1,16 bilions d’euros, un 6,4% més en termes interanuals. L’entitat també ha reforçat la captació de clients i ja supera els 21 milions a Espanya i Portugal, després d’incorporar-ne prop de 480.000 de nets en els darrers dotze mesos.
La filial digital imagin ha tancat el setembre amb 4,3 milions de clients, un 9% més que fa un any, i un volum de negoci de prop de 24.300 milions d’euros, amb un creixement del 18%.
Menys morositat i dividend de 1.281 milions
En paral·lel al creixement del negoci, CaixaBank ha millorat els seus indicadors de qualitat creditícia. La taxa de morositat ha baixat fins a l’1,76%, mentre que la ràtio de cobertura dels crèdits dubtosos s’ha situat en el 82%. La rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) dels darrers dotze mesos ha arribat al 18,8%.
Pel que fa a la retribució als accionistes, el consell d’administració ha aprovat un dividend a compte de 1.281 milions d’euros, equivalent a 18,44 cèntims bruts per acció, que es pagarà el pròxim 6 de novembre. L’import representa el 40% del benefici net consolidat del primer semestre del 2026. L’entitat preveu distribuir entre el 50% i el 60% del benefici anual entre els accionistes, amb un segon pagament complementari previst per a l’abril del 2027, subjecte a l’aprovació de la junta general.
CaixaBank manté una ràtio de capital CET1 del 12,5%, després de descomptar l’impacte del programa de recompra d’accions de 500 milions d’euros anunciat a l’abril. L’entitat també disposa de 151.506 milions d’euros en actius líquids i una ràtio de cobertura de liquiditat del 178%, per sobre del mínim regulador del 100%.