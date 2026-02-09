Los pisos turísticos en Cataluña han caído un 11,3% interanual, un hecho que implica que Cataluña ha perdido 6.000 pisos destinados al alquiler turístico entre 2024 y 2025. Una cifra que supone que en los últimos cinco años Cataluña ha perdido uno de cada cuatro pisos turísticos y cuantifica la cantidad de viviendas destinadas a esta práctica como la más baja que recoge el Instituto Nacional de Estadística desde el año 2020 con 46.915 viviendas destinadas al alquiler turístico.

En el año 2020 Cataluña registró (en el mes de agosto) 63.199 pisos destinados al alquiler turístico, o viviendas de uso turístico (UHT), una cifra muy alejada de la actual, ya que el INE señala que el pasado mes de noviembre de 2025 se han registrado 46.915 de estas viviendas; algo que supone un 26% menos de este tipo de viviendas y que han cambiado de uso en este periodo de tiempo.

En Barcelona es donde la caída de estos pisos en los últimos cinco años es más alta, ya que según el INE habrían cerrado cerca del 40% de los pisos turísticos que había registrados en agosto de 2020. La cifra de pisos turísticos en la capital catalana ha pasado de 26.000 en agosto de 2020 a 15.700 en noviembre de 2025 y, además, el INE destaca que Barcelona también es donde se ha vivido una caída interanual más alta con un 13% (2.416 pisos). Después de la capital de Cataluña en Girona se han perdido un 11,7% (2.356), en Tarragona un 8,6% (1.023) y en Lleida un 5,6% (160), unas caídas que habrían supuesto un ‘sorpasso’ y en las comarcas gerundenses se concentrarían más pisos turísticos (17.754) que en las comarcas de Barcelona (15.741).

Interior de una vivienda de uso turístico de las comarcas de Girona / ACN

Pisos turísticos sobre el parque de viviendas

Con la caída de los pisos turísticos en Cataluña actualmente el país tiene una proporción de un 1,2% de pisos turísticos sobre el total de viviendas censadas. En las comarcas de Girona es donde la cifra es más alta, ya que hay un 3,5% de vivienda de alquiler turístico sobre el parque de viviendas, mientras que las cifras se alejan en Barcelona (0,61%), Lleida (1,04%) o Tarragona (1,94%). Los datos del INE muestran que en Sales de Llierca (Garrotxa) es donde la cifra se eleva más y el peso de la vivienda turística sobre todo el parque residencial llega hasta un 20%, seguido de poblaciones como Margalef (Priorat), 18,4%, Portbou (Alt Empordà), 15,2%, Naut Aran (Vall d’Aran), 15,04%, Cadaqués (Alt Empordà), 12,95%, o Begur (Baix Empordà), 11,92%, donde el peso de la vivienda turística sobre el parque residencial sube por encima de las dos cifras.