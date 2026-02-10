La CNMV aprueba la OPA de la portuguesa Bondalti sobre Ercros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado luz verde definitiva a la OPA de la portuguesa Bondalti sobre la química catalana Ercros. La oferta, dirigida al 100% del capital de la multinacional con sede en Barcelona, valora las acciones en 3,505 euros. Por las más de 91 millones de acciones en circulación, el valor total superaría los 320 millones de euros. Según el regulador bursátil español, los términos de Bondalti estarían «ajustados a la normativa vigente»; y el folleto ofrece «contenido suficiente» tras las modificaciones implementadas el pasado 5 de febrero.

El sí de la CNMV llega cuatro meses después de que el regulador de competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aceptara «con compromisos» la operación de compra de la catalana. En concreto, la autoridad española observaba problemas en el mercado del cloro y sus derivados, provocados por la concentración de las dos empresas en el mercado del sur de Europa. Entonces, consideró «adecuados, suficientes y proporcionados» los remedios de Bondalti para limitar el poder de mercado de la potencial fusión. Ahora, tras haber pasado a fase 2 en manos de Competencia, la operación queda en manos del Consejo de Ministros, que analizará posibles afectaciones al interés general, tal como lo hizo en el caso del BBVA y el Banco Sabadell.

La planta de Ercros en Cerdanyola del Vallès / EP

Más de la mitad de las acciones

Con el folleto ya aprobado, Bondalti deberá conseguir el sí de accionistas que representen más del 50% de la propiedad de Ercros, unos 47,7 millones de títulos. En primera instancia, cabe recordar, la portuguesa se aventuró a situar el umbral de éxito en el 75% del capital, aunque lo redujo en una de sus últimas modificaciones. La catalana cuenta con unos 18.000 accionistas, que tendrán 30 días a partir de la publicación del anuncio definitivo para decidir si se suman o, por el contrario, rechazan la oferta. En caso de que la oferta agrupe más del 90% de los derechos de voto asociados a las acciones, Bondalti ya ha anunciado que ejercerá su derecho de venta forzosa. Si no alcanzan este umbral, aseguran que buscarán una segunda OPA de exclusión, en ningún caso a un precio superior a los 3,505 euros que constan ahora en la OPA.