Els pisos turístics a Catalunya han caigut un 11,3% interanual, un fet que implica que Catalunya ha perdut 6.000 pisos destinats al lloguer turístic entre el 2024 i el 2025. Una xifra que suposa que en els darrers cinc anys Catalunya ha perdut un de cada quatre pisos turístics i xifra la quantitat d’habitatges destinats a aquesta pràctica com la més baixa que recull l’Institut Nacional d’Estadística des de l’any 2020 amb 46.915 habitatges destinats al lloguer turístic.
L’any 2020 Catalunya va registrar (al mes d’agost) 63.199 pisos destinats al lloguer turístic, o habitatges d’ús turístic (UHT), una xifra molt allunyada de l’actual, ja que l’INE assenyala que el passat mes de novembre de 2025 s’han registrat 46,915 d’aquests habitatges; una cosa que suposa un 26% menys d’aquest tipus d’habitatges i que han canviat d’ús en aquest període de temps.
A Barcelona és on la caiguda d’aquests pisos en els darrers cinc anys és més alta, ja que segons l’INE haurien tancat prop del 40% dels pisos turístics que hi havia registrats l’agost del 2020. La xifra de pisos turístics a la capital catalana ha passat de 26.000 l’agost de 2020 a 15.700 el novembre de 2025 i, a més, l’INE destaca que Barcelona també és on s’ha viscut una caiguda interanual més alta amb un 13% (2.416 pisos). Després de la capital de Catalunya a Girona se n’han perdut un 11,7% (2.356), a Tarragona un 8,6% (1.023) i a Lleida un 5,6% (160), unes caigudes que haurien suposat un ‘sorpasso’ i a les comarques gironines s’hi concentrarien més pisos turístics (17.754) que a les comarques de Barcelona (15.741).
Pisos turístics sobre el parc d’habitatge
Amb la caiguda dels pisos turístics a Catalunya actualment el país té una proporció d’un 1,2% de pisos turístics sobre el total d’habitatges censats. A les comarques de Girona és on la xifra és més alta, ja que hi ha un 3,5% d’habitatge de lloguer turístic sobre el parc d’habitatge, mentre que les xifres s’allunyen a Barcelona (0,61%), Lleida (1,04%) o Tarragona (1,94%). Les dades de l’INE mostren que a Sales de Llierca (Garrotxa) és on la xifra s’eleva més i el pes de l’habitatge turístic sobre tot el parc residencial arriba fins a un 20%, seguit de poblacions com Margalef (Priorat), 18,4%, Portbou (Alt Empordà), 15,2%, Naut Aran (Vall d’Aran), 15,04%, Cadaqués (Alt Empordà), 12,95%, o Begur (Baix Empordà), 11,92%, on el pes de l’habitatge turístic sobre el parc residencial puja per sobre de les dues xifres.