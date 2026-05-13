Bruselas liberará reservas de queroseno para aviones si hay escasez

La escasez de queroseno por el conflicto en Oriente Medio no debería afectar el tráfico aéreo. Así lo ha destacado el comisario europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, quien ha asegurado que el bloque comunitario está preparado para liberar reservas en caso de que sea necesario. Sin embargo, Tzitzikostas ha subrayado que los datos no indican que deba haber una falta de suministro a consecuencia de la crisis energética provocada por las tensiones internacionales. «No tenemos ninguna evidencia ni indicio de que exista un problema de suministro para aviones«, ha insistido el responsable de Transportes de la Comisión Europea al ser preguntado por la preocupación del sector de la aviación, que también ha reiterado que Bruselas monitorea de forma constante el acceso a este combustible.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles y recogida por la ACN, Tzitzikostas ha recordado que las refinerías europeas cubren el 70% de la demanda de queroseno de las aerolíneas del sector y que solo un 30% del suministro proviene de los países del Golfo. Aun así, ha insistido en que la Comisión Europea está llevando a cabo un análisis de la capacidad de refinamiento en la UE para detectar «necesidades» y evaluar «posibles acciones conjuntas» para garantizar el combustible para los aviones. «Queremos saber exactamente cuáles son las reservas de emergencia, en qué países están y qué cantidad tiene cada país», ha indicado.

En cuanto a la posible liberación de estas reservas de combustible, el comisario europeo de Transportes ha señalado que Europa solo tomará esta medida en caso de que sea estrictamente necesario y, en todo caso, lo haría de manera «ordenada» y en «coordinación» entre los estados miembros para garantizar esta distribución equitativa del queroseno. «No es el caso por ahora, y no hay señales de que deba serlo en un futuro próximo», ha vuelto a precisar Tzitzikostas.

El comisario europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en una imagen de archivo / ACN

El consumo de queroseno en el Estado en datos

Según datos de la patronal sectorial ALA, cerca del 85% del queroseno que consumen los aviones españoles sale de plantas locales. Además, el peso del producto del Golfo en las refinerías del Estado es muy bajo, por debajo del 11,5%. En este sentido, el presidente de la entidad empresarial, Javier Gándara, aseguraba hace unos meses en un reportaje en Món Economia que el suministro de queroseno en los aeropuertos españoles está “garantizado”; y ha restado probabilidades a cancelaciones masivas como las que se han activado en otros lugares del continente. Sin embargo, reconoce que es posible que haya aumentos sustanciales de precio a corto plazo, para cubrir la tensión de márgenes que sufren las empresas afectadas.