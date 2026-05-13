Brussel·les alliberarà reserves de querosè pels avions si hi ha escassetat

L’escassetat de querosè pel conflicte a l’Orient Mitjà no hauria d’afectar el trànsit aeri. Així ho ha remarcat el comissari europeu de Transports i Turisme, Apostolos Tzitzikostas, que ha assegurat que el bloc comunitari està preparat per alliberar reserves en cas que sigui necessari. Ara bé, Tzitzikostas ha subratllat que les dades no apunten que hi hagi d’haver manca de subministrament a conseqüència de la crisi energètica provocada per les tensions internacionals. “No tenim cap prova ni indici que existeixi un problema de subministrament per avions“, ha insistit el responsable de Transports de la Comissió Europea en ser preguntat per la preocupació del sector de l’aviació, que també ha reiterat que Brussel·les monitora de forma constant l’accés a aquest combustible.
En una roda de premsa celebrada aquest dimecres i recollida per l’ACN, Tzitzikostas ha recordat que les refineries europees cobreixen el 70% de la demanda de querosè de les aerolínies del sector i que només un 30% del subministrament prové dels països del Golf. Tot i això, ha insistit que la Comissió Europea està duent a terme una anàlisi de la capacitat de refinament a la UE per detectar “necessitats” i avaluar “possibles accions conjuntes” per garantir el combustible pels avions. “Volem saber exactament quines són les reserves d’emergència, en quins països estan i quina quantitat té cada país”, ha indicat.
Pel que fa al possible alliberament d’aquestes reserves del combustible, el comissari europeu de Transports ha assenyalat que Europa només prendrà aquesta mesura en cas que sigui estrictament necessari i, en tot cas, ho faria de manera “ordenada” i en “coordinació” entre els estats membres per garantir aquesta repartició equitativa del querosè. “No és el cas ara com ara, i no hi ha senyals que ho hagi de ser en un futur pròxim”, ha tornat a precisar Tzitzikostas.
El consum de querosè a l’Estat en dades
Segons dades de la patronal sectorial ALA, prop del 85% del querosè que consumeixen els avions espanyols surt de plantes locals. A més, el pes del producte del Golf a les refineres de l’Estat és molt baix, per sota de l’11,5%. En aquest sentit, el president de l’entitat empresarial, Javier Gándara, assegurava fa uns mesos en un reportatge a Món Economia que el subministrament de querosè als aeroports espanyols està “garantit”; i ha restat probabilitats anul·lacions massives com les que s’han activat en altres indrets del continent. Ara bé, reconeix que és possible que hi hagi augments substancials de preu a curt termini, per cobrir la tensió de marges que pateixen les empreses afectades.