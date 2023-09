Xavier Capellades serà el nou director general de Parlem Telecom

El Consell d’Administració de Parlem Telecom ha anomenat Xavier Capellades nou director general de la companyia catalana de telecomunicacions. Aquesta decisió, segons ha explicat en un comunicat l’empresa, s’ha pres amb l’objectiu de reforçar l’estructura d’alta direcció del grup. El fundador de Parlem, Ernest Pérez-Mas, que fins ara assumia també les tasques de direcció general, mantindrà el seu càrrec com a president executiu i “estarà plenament enfocat en el desenvolupament de línies estratègiques futures i en l’expansió territorial del grup”, han explicat.

El nou director general ha estat durant els últims cinc anys CEO de la fintech Nomo, empresa filial del Banc Sabadell, i va liderar la seva venda, el juliol del 2022, al grup internacional Talenom. Capellades també és membre de la Junta Directiva de l’associació Tech Barcelona i del Consell Assessor de l’escola de negocis EAE. “La seva entrada a Parlem aporta talent, experiència i alta capacitat de gestió dins d’un sector de les telecomunicacions en plena transformació”, han afirmat des de la companyia.

El nou director general de Parlem, Xavier Capellades i el president executiu, Ernest Pérez-Mas / Cedida

Aquest moviment vol “impulsar el creixement de la companyia i garantir que Parlem assoleix els objectius ambiciosos que es va marcar en la seva sortida al mercat borsari BME Growth“, ha explicat en el comunicat. En concret, entre les iniciatives que té Parlem, la companyia volia arribar als 60 milions d’euros de facturació i un 15% d’EBITDA en el proper exercici de l’any 2024.

La reestructuració de Parlem

En aquesta nova etapa amb Pérez-Mas com a president executiu i Capellades com a director general, la companyia busca iniciar un procés de reestructuració per tal de maximitzar el seu creixement. En aquest sentit, el grup ja ha decidit agrupar tots els seus actius d’infraestructures pròpies i desplegament en una nova filial (XEC). “Això permetrà concentrar el servei i l’experiència del client, el màrqueting i la gestió de productes residencials i empresarials en una única unitat de negoci (ServiceCo)”, conclou el comunicat de l’empresa de telecomunicacions catalana.