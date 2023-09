SolarProfit acomiadarà el 30% dels treballadors per reducció de la demanda

SolarProfit presentarà un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per al 30% de la seva plantilla a causa del “context d’alentiment en la demanda d’instal·lacions fotovoltaiques per part de les llars”, segons ha anunciat aquest dilluns la companyia. Aquest anunci ha estat un dels causants de la seva caiguda en Borsa. En concret, el valor de la companyia s’ha desplomat un 30% en el marcat.

Aquesta decisió -tal com ha explicat a BME Growth, SolarProfit- s’emmarca en un conjunt de mesures per a “reequilibrar les despeses i ingressos” de la companyia i la seva execució està prevista per a octubre del 2023. Segons ha publicat l’empresa, el descens de la demanda fonamentalment a “la moderació dels preus de l’electricitat i la menor renda disponible derivada de l’augment de la inflació i els tipus d’interès, així com el fort augment de la competència”.

Així doncs, a causa de la reducció de la demanda dels clients, SolarProfit no podrà continuar mantenint la seva plantilla al complet. “Una estructura de costos de la societat dissenyada i preparada per a un nivell d’activitat molt superior, ha resultat en una xifra d’Ebitda comptable consolidat provisional i no auditat corresponent al primer semestre de 2023 de –10,7 milions“, ha afegit. A més, el comunicat constata que aquesta situació fa que l’empresa “hagi operat en alguns moments per sota del punt mort, fet que ha suposat un esforç rellevant per al balanç de SolarProfit”, i assegura que està treballant en les alternatives necessàries.

Un canvi de direcció en sis mesos

Tot i que la companyia al·lega que la demanda ha caigut, fa relativament poc anunciaven un compte de resultats amb més de 3 milions de beneficis. En concret, SolarProfit va obtenir un benefici net de 3,2 milions d’euros el 2022, la qual cosa suposa un increment del 23% respecte als 2,6 milions d’euros de l’exercici anterior, segons va informar la companyia que cotitza en el BME Growth. Els ingressos del grup dedicat a l’autoconsum fotovoltaic es van impulsar l’any passat fins a aconseguir els 101,6 milions d’euros, multiplicant-se així 2,5 vegades respecte a 2021. Va destacar el creixement dels ingressos del negoci Residencial durant l’exercici passat, ascendint fins als 78,8 milions d’euros, un 130% més.