Pimec ha decidit abandonar Conpymes, la confederació estatal de petites i mitjanes empreses que va contribuir a fundar el 2021, juntament amb 18 organitzacions més. Les entitats han acordat una sortida conjunta després d’un llarg període de discrepàncies amb la direcció de la patronal espanyola, a la qual acusen de mantenir una gestió “unilateral i antidemocràtica” i d’allunyar-se del projecte col·lectiu que va motivar la seva participació. La ruptura suposa un revés per a Conpymes, que, segons les organitzacions que han decidit marxar, perdria prop del 80% de la seva representativitat. Les associacions denuncien un procés prolongat de gestió irregular, agreujat per l’incompliment reiterat dels estatuts i del reglament intern, així com per la vulneració de drets dels associats, inclòs el dret a vot.
En un comunicat conjunt, les entitats consideren que la situació és incompatible amb una representació empresarial plural i participativa, al servei de les petites i mitjanes empreses. També subratllen que la decisió no respon a una discrepància puntual, sinó a un deteriorament sostingut de la confiança que ha fet inviable continuar dins l’organització.
La sortida de Pimec té un significat especial pel paper que ha tingut en la creació de Conpymes. La patronal presidida per Antoni Cañete va impulsar la confederació el 2021 amb l’objectiu de reforçar la representació de les pimes en l’àmbit estatal i disposar d’una alternativa a l’hegemonia de la CEOE i la seva organització vinculada a les petites i mitjanes empreses, Cepyme.
Un conflicte arrossegat durant mesos
Les diferències entre Pimec i Conpymes s’han intensificat durant l’últim any. Un dels episodis que va deteriorar les relacions va ser la missió comercial a Israel encapçalada pel president de Conpymes, José María Torres, en un moment de tensió diplomàtica entre els governs espanyol i israelià. La patronal catalana es va desmarcar de la iniciativa i va defensar que disposava de les seves pròpies estructures i agenda de relacions exteriors.
Les discrepàncies també es van traslladar al funcionament intern de la confederació i a la renovació dels seus òrgans de direcció. El març passat, Torres es va proclamar de nou president en una assemblea a Madrid malgrat l’oposició de bona part de les organitzacions integrants, entre les quals hi havia Pimec. El conflicte va acabar aprofundint la divisió entre la presidència i les entitats que reclamaven canvis en el funcionament de l’organització.
La ruptura arriba, a més, en un moment rellevant per a la representació institucional de les pimes. Pimec i la patronal balear Pimeb han aconseguit entrar al Consell Econòmic i Social (CES), una reivindicació que la patronal catalana defensava des de feia anys. Conpymes també aspirava a guanyar pes en aquests espais de participació i defensava el seu paper com a interlocutora estatal de les petites i mitjanes empreses.
Amb la sortida conjunta, Pimec i les altres organitzacions qüestionen la continuïtat del projecte de Conpymes en els termes actuals. La crisi obre un interrogant sobre la capacitat de la confederació per mantenir la representativitat i exercir d’interlocutora empresarial estatal després de perdre una part substancial de les entitats que en formaven part.