Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, ha mort als 77 anys. Psicòleg de formació i impulsor d’un dels projectes més singulars de l’economia social catalana, Colón va convertir el 1982 una idea que aleshores semblava una utopia en una organització que quatre dècades després s’ha consolidat com un referent empresarial, social i alimentari.
Nascut a Zuera (Saragossa) el 1949, Colón va arribar al món de la salut mental després d’haver treballat de sastre i de passar per diversos hospitals psiquiàtrics. Aquella experiència el va marcar profundament. Durant anys va veure de prop les condicions de vida de les persones internades als antics manicomis i va arribar a la conclusió que la feina no podia ser una activitat ocupacional sense més, sinó que havia de ser una feina real, útil i digna.
D’aquesta convicció va néixer La Fageda. El projecte es va posar en marxa a Olot el 1982 amb un petit grup de persones vinculades a l’Hospital Psiquiàtric de Salt. L’objectiu era crear llocs de treball reals per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals severs, allunyant-se del model assistencialista. La cooperativa es va traslladar posteriorment a la finca dels Casals, a Santa Pau, al cor de la Garrotxa.
De projecte social a empresa alimentària
La gran singularitat de La Fageda va ser que Colón va entendre que la sostenibilitat del projecte social passava per construir una empresa competitiva. El projecte va començar amb activitats agrícoles i ramaderes i, amb el temps, va concentrar bona part de la seva activitat en els productes alimentaris.
Els iogurts es van convertir en el principal emblema de la marca i en la via per consolidar un model empresarial que rebutjava la dependència permanent de les subvencions. La Fageda va incorporar posteriorment altres productes, com els gelats, les melmelades i les conserves. El projecte ha crescut sense perdre la seva naturalesa d’economia social. La Fageda no és una empresa convencional propietat d’un accionista privat: la seva estructura està vinculada a una fundació i manté com a finalitat principal la generació d’oportunitats laborals i socials per a persones vulnerables.
Actualment, el projecte dona feina i serveis a més de 600 persones i s’ha convertit en un dels exemples més coneguts de l’economia social catalana. La mateixa entitat destaca que el projecte va començar com una utopia i ha acabat consolidant-se com una organització empresarial sostenible, amb impacte social mesurable.
“No ens dediquem a fabricar iogurts”
La filosofia de Colón quedava resumida en una de les idees que va defensar durant els últims anys: “No ens dediquem a fabricar iogurts, sinó a reconèixer-nos mútuament”. El fundador considerava que el producte era el mitjà per aconseguir un objectiu més ampli: que una persona que havia estat exclosa del mercat laboral pogués trobar un lloc, una responsabilitat i un sentit de pertinença.
El desembre de 2025, en ser nomenat acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, Colón insistia que el projecte que havia construït no era només empresarial, sinó una filosofia de vida. En aquell moment, La Fageda ja era presentada com un exemple d’empresa sostenible i de model de gestió amb propòsit.