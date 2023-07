Mango eleva les vendes fins als 1.451 milions

Mango ha registrat una facturació de 1.451 milions d’euros durant el primer semestre, un 20% més que ara fa un any. Amb aquest registre, la cadena catalana de distribució de moda trenca tots els rècords assolits abans de la pandèmia, amb una xifra de negoci un 30% superior a l’assolida a juny del 2019. Després d’un curs amb presència en més d’un centenar de mercats, el conseller delegat de la multinacional Toni Ruiz destaca que “la bona evolució del primer semestre afiança el model de negoci i l’ecosistema divers de canals i partners“.

Segons subratllen des de l’empresa, entre els 115 mercats en què opera destaca el rendiment a alguns dels ecosistemes clau, com ara els Estats Units o la Índia –aquest darrer immers en un important pla d’expansió–. També ha marcat el ritme de l’empresa l’activitat en alguns dels entorns tradicionals, com ara el mateix Estat espanyol o Itàlia, on espera apropar-se al centenar d’establiments de venda. Crida l’atenció “l’excel·lent evolució en vendes el primer semestre” al mercat turc, on Mango compta amb un col·laborador local, Myntra. A Turquia, la catalana acumularà a finals d’any més de 110 punts de venda, tot i que destaca l’important impuls dels canals digitals.

El conseller delegat de Mango, Toni Ruiz / EP

El físic guanya

Si bé la facturació del conjunt dels canals de venda de la multinacional amb seu a Barcelona s’ha elevat un 20%, el dels canals en línia ha crescut a un ritme més lent. Segons la companyia, les compres al mercat digital s’han elevat un 10% en termes interanuals, amb uns 150 milions de consumidors operant-hi. Per millorar el conjunt de la seva infraestructura, Mango preveu una inversió de més de 200 milions d’euros per al 2023, centrada en l’avenç tecnològic i logístic, però també en l’obertura de nous punts de venda.

Transformació sostenible

Més enllà del resultat econòmic, des de la firma celebren l’avenç en termes de sostenibilitat en els seus processos productius i comercials. En un comunicat emès aquest dimecres, destaquen els avenços en l’associació per a la gestió dels residus tèxtils o el suport a la protecció i restauració de la biodiversitat al Mediterrani.