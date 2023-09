Díaz demana a l’Estat que impedeixi la compra saudita de Telefónica

La vicepresidenta i ministra de treball en funcions, Yolanda Díaz, ha demanat a Nadia Calviño que impedeixi l’operació del grup saudita de telecomunicacions STC per la qual preveu adquirir el 9,9% del capital social de Telefónica. D’aquesta manera, Díaz ha anat un pas més enllà que la resta de polítics i ha demanat que no es dugui a terme aquesta operació, ja que segons ella mateixa ha expressat la tecnològica espanyola és una empresa “estratègica” del país que, a més, tracta amb una de les matèries més importants, “que són les dades, el petroli del segle XXI”. Per això, ha afirmat, no es pot “consentir que aquesta operació continuï”.

En declaracions als mitjans aquest divendres, la vicepresidenta i ministra de treball en funcions del govern espanyol ha subratllat que “Espanya té molt a fer en matèria industrial. Necessitem millorar sobretot en els sectors estratègics“. A més, Díaz ha confirmat que, des del seu punt de vista, Telefónica és una empresa estratègica, un adjectiu de gran importància, perquè és a partir d’aquesta consideració que el govern té la capacitat de limitar l’adquisició d’accionariat per part d’actors estrangers al 5%. “No podem consentir que aquesta operació continuï. Així ho he fet arribar a la vicepresidenta econòmica en funcions i així ho defensaré”, ha afegit Díaz, per reblar que “tots els països” regulen els sectors estratègics.

Una operació avalada pel govern espanyol

Les declaracions de Díaz han arribat en sintonia amb les d’altres polítics que -tot i que no han demanat l’aturada de l’operació- s’han mostrat preocupats perquè una empresa estrangera es quedi amb gairebé el 10% de Telefónica. De fet, les primeres demandes al govern espanyol han estat que sigui el vigilant de l’operació i asseguri que la majoria del capital continuï estant en mans nacionals. Tanmateix, però, cal recordar que la companyia saudita ja ha assegurat que la seva intenció no és fer-se amb la totalitat del capital de Telefónica i que ho veuen com “una oportunitat d’expansió del negoci”.