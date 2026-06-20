Detectades més de 2.500 empreses a Catalunya amb indicis de frau en contractes. L’Administració General de l’Estat i la Inspecció de Treball de Catalunya han enviat comunicacions a 2.653 companyies del país perquè revisin els contractes de 4.113 persones.
Del total d’aquests contractes a revisar, el 54% són fixos-discontinus (2.225), el 36% per encadenament de contractes temporals (1.462) i el 10% superen els períodes màxims autoritzats en contractació temporal (426).
Garantir els drets dels treballadors
El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos ha valorat l’actuació del servei d’inspecció com una “eina importanttíssima” per “garantir els drets de les persones treballadores, lluitar contra la precarietat laboral i la discriminació dels col·lectius més vulnerables, i també defensar les empreses que fan les coses bé”.
De moment, la Generalitat no té previst sancionar. En un comunicat emès aquest dissabte, el departament de Treball indica que s’ha informat a les empreses que revisin els contractes que se’ls diu i si hi detecten alguna irregularitat, “la puguin subsanar directament i de forma voluntària”.
Les empreses han estat seleccionades a través d’una eina basada en tecnologia big data davant dels indicis que no compleixen la normativa laboral vigent. La tramesa de les comunicacions s’ha fet de manera electrònica.
Uns 53,5 milions en sanciona el 2025
El 2025, la Inspecció de Treball de Catalunya va tancar l’any amb 66.086 actuacions, un 2,8% més que el 2024. La feina dels inspectors va generar 22.898 requeriments a empreses i va detectar 14.447 infraccions, amb un import total de sancions de 53,5 milions d’euros, un 8,2% més que el 2024. Entre les diferents actuacions que es van fer en destaca les que van permetre garantir unes condicions laborals dignes per a les persones més vulnerables, amb un total de 2.994 actuacions (+18,8%) i 1.404 infraccions derivades (+26,7%).