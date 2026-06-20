Detectadas más de 2.500 empresas en Cataluña con indicios de fraude en contratos. La Administración General del Estado y la Inspección de Trabajo de Cataluña han enviado comunicaciones a 2.653 compañías del país para que revisen los contratos de 4.113 personas.

Del total de estos contratos a revisar, el 54% son fijos-discontinuos (2.225), el 36% por encadenamiento de contratos temporales (1.462) y el 10% superan los períodos máximos autorizados en contratación temporal (426).

Garantizar los derechos de los trabajadores

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos ha valorado la actuación del servicio de inspección como una «herramienta importantísima» para «garantizar los derechos de las personas trabajadoras, luchar contra la precariedad laboral y la discriminación de los colectivos más vulnerables, y también defender las empresas que hacen las cosas bien».

Unos trabajadores cargando una furgoneta con material de construcción | Jordi Borràs (ACN)

De momento, la Generalitat no tiene previsto sancionar. En un comunicado emitido este sábado, el departamento de Trabajo indica que se ha informado a las empresas que revisen los contratos que se les indica y si detectan alguna irregularidad, «la puedan subsanar directamente y de forma voluntaria».

Las empresas han sido seleccionadas a través de una herramienta basada en tecnología big data ante los indicios de que no cumplen con la normativa laboral vigente. La transmisión de las comunicaciones se ha hecho de manera electrónica.

Unos 53,5 millones en sanciones en 2025

En 2025, la Inspección de Trabajo de Cataluña cerró el año con 66.086 actuaciones, un 2,8% más que en 2024. El trabajo de los inspectores generó 22.898 requerimientos a empresas y detectó 14.447 infracciones, con un importe total de sanciones de 53,5 millones de euros, un 8,2% más que en 2024. Entre las diferentes actuaciones que se realizaron destacan las que permitieron garantizar unas condiciones laborales dignas para las personas más vulnerables, con un total de 2.994 actuaciones (+18,8%) y 1.404 infracciones derivadas (+26,7%).