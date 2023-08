Els cotxes elèctrics de segona mà s’han abaratit per primer cop en més de dos anys. El darrer baròmetre del portal Coches.net registra un retrocés del preu mitjà dels vehicles alternatius molt lleuger, de l’1,7% en termes interanuals durant el mes de juliol. La dada trenca la tendència alcista que acumulaven durant els darrers 28 mesos. Segons l’estudi, la mitjana se situaria a principi del segon semestre en uns 33.092 euros, encara substancialment per sobre del preu del conjunt del mercat d’ocasió, que es queda en els 19.819 euros per unitat.

En un mercat de l’automòbil tan poc dinàmic com l’espanyol, l’elevat preu dels vehicles elèctrics de segona mà dificulta encara més l’entrada de molts propietaris al sector de la mobilitat alternativa. Tot i això, els canvis en l’oferta poden trencar la tendència. Segons l’informe, durant el mes de juliol els vehicles elèctrics de segona mà en venda es van disparar un 61,1%, després d’acumular augments substancials tant al juny com al maig –un 47% i un 21,4% respectivament–. Un major flux de producte pot atendre millor la demanda i provocar una contracció encara més marcada del preu durant el segon semestre. Aixió ho confirma el responsable institucional del portal, Marcel Blanes, que espera que l’abaratiment dels vehicles elèctrics d’ocasió “continuï produint-se en els pròxims mesos”.

Es tracta, a més, d’una tendència oposada a la que es pot observar a la resta de segments de mercat. L’oferta de vehicles convencionals acumula caigudes de més del 10%, amb especial incidència dels més nous, d’entre quatre i cinc anys, que es posen en venda un 21% menys. La caiguda dels oferiments dels vehicles més barats, els de combustió, combinada amb l’entrada massiva de vehicles elèctrics, de seu més cars, ha fet créixer el preu mitjà del sector del vehicle de segona mà un 2% en termes interanuals.

El vehicle elèctric de segona mà eleva la seva oferta mentre els tradicionals cauen / EP

Envelliment del parc mòbil

Una de les grans crides del sector de l’automoció pel que fa a la salut del parc mòbil de l’Estat és a la renovació. Els propietaris espanyols mantenen el seu cotxe durant més d’una dècada, mentre que la mitjana d’antiguitat dels vehicles europeus volta els vuit anys. Si s’observa el mercat d’ocasió, aquesta malaltia no millora: els vehicles de més de 10 anys romanen com els més venuts, amb un 58% del total de transaccions; mentre que els de menys de 5 anys amb prou feines superen el 12%. Val a dir, però, que les vendes de cotxes més antics són les úniques que s’han reduït en el darrer any (-2,7%), mentre que la resta de franges van a l’alça.

Les marques més venudes

Segons el baròmetre de Coches.net, la marca més venuda al mercat d’ocasió a l’Estat durant el juliol continua sent Seat, amb més de 15.700 unitats; seguida de prop per Volkswagen, que supera les 15.640. Lluny de la primera posició queden Peugeot, que es queda en 13.863 unitats; Renault, amb 12.844; i Citroën, que no ha arribat a les 12.500.