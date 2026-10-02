El Sindicat de Llogateres crida a organitzar la vaga general: “Hem d’aturar-ho tot”

El Sindicat de Llogateres ha fet aquest divendres una crida a començar a organitzar una vaga general per l’habitatge, poques hores després que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets del govern espanyol que incorporaven mesures extraordinàries per afrontar la crisi residencial. El portaveu de l’organització, Enric Aragonès, ha fet l’anunci durant la concentració convocada davant de la seu de Junts a Barcelona, on els manifestants han seguit en directe la votació parlamentària. “Hem d’aturar-ho tot, ja n’hi ha prou”, ha proclamat Aragonès davant dels concentrats, als quals ha demanat que la mobilització pel dret a l’habitatge s’estengui a estudiants i treballadors. El portaveu del Sindicat ha assenyalat que “els carrers han estat un clam”, i ha reclamat començar a preparar una aturada general davant de la situació del mercat residencial.
El Congrés tomba els dos decrets d’habitatge
La crida arriba després que el Congrés hagi rebutjat els dos reials decrets llei d’habitatge. El Sindicat de Llogateres havia pressionat durant els darrers dies perquè Junts donés suport als textos i havia situat la votació com un moment clau per a les mesures de protecció dels llogaters i de les persones en situació de vulnerabilitat.
La concentració d’aquest divendres davant de la seu nacional de Junts, al passatge de Bofill de Barcelona, ha reunit prop d’un centenar de persones, segons les informacions recollides durant la protesta. Els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu policial i han instal·lat tanques per impedir l’accés a la seu del partit. Els manifestants han seguit a través d’altaveus la intervenció de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i han respost amb xiulets i crits.
La protesta estava dirigida especialment contra la decisió de Junts de votar en contra dels decrets. La formació havia reclamat al govern espanyol que retirés els textos i havia anunciat que presentaria una proposta alternativa en matèria d’habitatge. Junts sosté que algunes de les mesures plantejades poden reduir l’oferta de pisos de lloguer i contribuir a l’increment dels preus. Amb els decrets ja rebutjats pel Congrés, el Sindicat de Llogateres situa ara la mobilització social com el següent instrument de pressió. La portaveu, Carme Arcarazo, ha assegurat que les protestes continuaran i ha situat la vaga general com el nou horitzó del moviment.
Els sindicats mantenen oberta l’opció
La possibilitat d’una vaga general no queda limitada al moviment pel dret a l’habitatge. El Sindicat de Llogateres i els sindicats majoritaris CCOO i UGT mantenen converses per valorar una eventual aturada davant la crisi residencial. Fonts sindicals consultades pel diari asseguren que l’opció continua oberta, tot i que encara no hi ha una convocatòria formal.
La mobilització arriba després de diverses jornades de protesta arreu de Catalunya i de l’Estat. Aquest dijous, centenars de persones ja s’havien concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en una cassolada contra la crisi de l’habitatge, en una protesta en què també es van sentir crides a la vaga general.
El moviment vol convertir així la crisi d’accés a l’habitatge en una reivindicació transversal que impliqui no només llogaters i plataformes contra els desnonaments, sinó també treballadors i estudiants. L’objectiu és ampliar la capacitat de pressió després que la via parlamentària dels dos decrets hagi quedat tancada amb el seu rebuig al Congrés.
De moment, però, no hi ha una data ni una convocatòria formal de vaga general. El que ha fet el Sindicat de Llogateres és iniciar la crida a organitzar-la i buscar adhesions entre altres sectors socials i sindicals. La concreció d’una eventual aturada dependrà ara de la capacitat del moviment per sumar-hi les organitzacions sindicals i socials.